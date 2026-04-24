    12:08, 24 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    جىبەك قۇلامبايەۆا جۇپتىق سىندا قىتايداعى جارىستىڭ فينالىنا شىقتى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىق تەننيسشى جىبەك قۇلامبايەۆا جۇپتىق سىندا باوتوۋ (قىتاي) ITF W50 ءتۋرنيرىنىڭ فينالىنا جولداما الدى.

    Жібек Құламбаева
    Фото: ҚТФ

    جارىستىڭ 2-راكەتكاسى بولىپ تىركەلگەن قازاقستاندىق تەننيسشى رەسەيلىك ەكاتەرينا رەينگولدپەن بىرگە جارتىلاي فينالدا قىتايلىق جانگسۋ حان - امەريكالىق ەمي جۋدى سىناپ كوردى.

    تارتىستىلاۋ وربىگەن ءبىرىنشى سەت 7:5 ەسەبىمەن قازاقستاندىق- رەسەيلىك جۇپتىڭ پايداسىنا شەشىلدى. ولار ەكىنشى پارتيادا ايقىن باسىمدىلىق تانىتتى - 6:1.

    ءبىر ساعات 8 مينۋتقا سوزىلعان باسەكەدە قۇلامبايەۆا - رەينگولد 3 ەيسپەن بىرگە 5 برەيككە قول جەتكىزدى.

    جىبەك قۇلامبايەۆا - ەكاتەرينا رەينگولد فينالدا يتاليالىق ديلەتتا چەرۋبيني - قىتايلىق چەنگي يۋان جانە كورت يەلەرى مەيكي گو - جين- جين لۋ جۇپتارىنىڭ قاي جەڭگەنىمەن باس جۇلدەنى ساراپقا سالادى.

    ەسكە سالا كەتەيىك، بۇدان بۇرىن ارۋجان ساعىندىقوۆانىڭ مىسىرداعى جارىستىڭ شيرەك فينالىنا جولداما العانىن جازعان بولاتىنبىز.

