جىبەك قۇلامبايەۆا جۇپتىق سىندا قىتايداعى جارىستىڭ فينالىنا شىقتى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىق تەننيسشى جىبەك قۇلامبايەۆا جۇپتىق سىندا باوتوۋ (قىتاي) ITF W50 ءتۋرنيرىنىڭ فينالىنا جولداما الدى.
جارىستىڭ 2-راكەتكاسى بولىپ تىركەلگەن قازاقستاندىق تەننيسشى رەسەيلىك ەكاتەرينا رەينگولدپەن بىرگە جارتىلاي فينالدا قىتايلىق جانگسۋ حان - امەريكالىق ەمي جۋدى سىناپ كوردى.
تارتىستىلاۋ وربىگەن ءبىرىنشى سەت 7:5 ەسەبىمەن قازاقستاندىق- رەسەيلىك جۇپتىڭ پايداسىنا شەشىلدى. ولار ەكىنشى پارتيادا ايقىن باسىمدىلىق تانىتتى - 6:1.
ءبىر ساعات 8 مينۋتقا سوزىلعان باسەكەدە قۇلامبايەۆا - رەينگولد 3 ەيسپەن بىرگە 5 برەيككە قول جەتكىزدى.
جىبەك قۇلامبايەۆا - ەكاتەرينا رەينگولد فينالدا يتاليالىق ديلەتتا چەرۋبيني - قىتايلىق چەنگي يۋان جانە كورت يەلەرى مەيكي گو - جين- جين لۋ جۇپتارىنىڭ قاي جەڭگەنىمەن باس جۇلدەنى ساراپقا سالادى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇدان بۇرىن ارۋجان ساعىندىقوۆانىڭ مىسىرداعى جارىستىڭ شيرەك فينالىنا جولداما العانىن جازعان بولاتىنبىز.