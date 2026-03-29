جىبەك قۇلامبايەۆا ءۇندىستانداعى تۋرنيردىڭ ابسوليۋتتى جەڭىمپازى اتاندى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان ۇلتتىق قۇراماسىنىڭ مۇشەسى، الەمنىڭ 419-راكەتكاسى جىبەك قۇلامبايەۆا جەكەلەي سىندا ناگپۋر (ءۇندىستان) ITF W15 تۋرنيرىندە توپ جاردى.
جارىستىڭ 2-راكەتكاسى بولىپ تىركەلگەن قازاقستاندىق تەننيسشى فينالدا رەيتينگىدە 1159-ورىنداعى ءۇندىستاندىق سونال پاتيلمەن چەمپيوندىق اتاقتى ساراپقا سالدى.
جىبەك ءبىرىنشى پارتيادا ايقىن باسىمدىلىق تانىتتى - 6:1.
قازاقستاندىق تەننيسشى ەكىنشى سەتتە دە ەسەسىن جىبەرمەدى - 6:3.
وسىلايشا، جىبەك قۇلامبايەۆا اتالمىش دودادا ابسوليۋتتى چەمپيون اتاندى. بۇعان دەيىن ول رەسەيلىك ەكاتەرينا ياشينامەن بىرگە جۇپتىق سىندا ۇزدىك شىققان ەدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇدان بۇرىن جىبەك قۇلامبايەۆانىڭ ءۇندىستانداعى تۋرنيردىڭ فينالىنا جولداما العانىن جازعان ەدىك.
سونداي-اق جىبەك قۇلامبايەۆا ءۇندىستانداعى تۋرنيردە جۇپتىق سىندا ۇزدىك شىقتى.