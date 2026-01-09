جىبەك جولىنىڭ ايعا ۇقساس پەيزاجدارى: The Washington Post نازارى - ماڭعىستاۋدا
استانا. KAZINFORM - بەدەلدى The Washington Post باسىلىمى ماڭعىستاۋ وبلىسىنىڭ لاندشافتتارىنا نازار اۋداردى. ماقالادا قازاقستاننىڭ تۋريستىك لوكاتسيالارى جىبەك جولىنىڭ ايعا ۇقساس پەيزاجدارى رەتىندە سيپاتتالادى.
ماتەريال اۆتورى وڭىرگە جاساعان ساپارى تۋرالى بايانداپ، شەتەلدىك اۋديتوريانىڭ نازارىن بوزجىرا، تورىش شاتقالدارى مەن جىعىلعان ويپاتىنىڭ تابيعي بىرەگەيلىگىنە اۋدارادى.
«تورىش نەمەسە شارلار القابى - لاندشافت بويىنا ۋاق تاستاردان باستاپ ءىرى ۆالۋندارعا دەيىنگى جۇزدەگەن دومالاق تاستار شاشىراي ورنالاسقان ورىن. عالىمدار ولاردىڭ قالاي پايدا بولعانى جونىندە ءالى كۇنگە دەيىن ورتاق پىكىرگە كەلگەن جوق. ال مەن القاپ ءبىر كەزدەرى قۇدايلاردىڭ ويىن بولمەسى بولعان دەگەن جەرگىلىكتى تەوريانى قۇپتايمىن.
جىعىلعان - ۇزىندىعى بىرنەشە شاقىرىمعا سوزىلاتىن، عيماراتتارمەن شامالاس تاستارعا تولى ويپات. الىستان قاراعاندا، ءبىر كەزدەرى كاسپي تەڭىزىنىڭ جاعاسىندا ءبىر الىپ وتىرىپ، استىنداعى جەردى ويىپ كەتكەندەي اسەر قالدىرادى»، - دەپ جازادى The Washington Post.
ماتەريالدا وقشاۋلانعان ءارى اۋتەنتيكالىق ساياحات تاجىريبەسىنە ەرەكشە نازار اۋدارىلادى.
ماڭعىستاۋ وبلىسىنىڭ تانىمدىق تۋريزم باعىتى رەتىندەگى حالىقارالىق تارتىمدىلىعى ارتىپ كەلەدى، بۇل تۋريستىك اعىننىڭ وسۋىمەن دە بايقالادى.
ايتا كەتەيىك، بوزجىرادا العاشقى قوناقۇي قۇرىلىسى باستالدى.