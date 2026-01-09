جەي لونىڭ استاناداعى كونسەرتىندە ءتارتىپ بۇزعان ايەلگە ايىپپۇل سالىندى
استانا. KAZINFORM - دجەننيفەر لوپەستىڭ ەلورداداعى كونسەرتىندە قوعامدىق ءتارتىپتى بۇزعان كوپ بالالى انانىڭ ءىسى استانا قالاسىنىڭ اكىمشىلىك قۇقىقبۇزۋشىلىقتار جونىندەگى مامانداندىرىلعان اۋدانارالىق سوتىندا قارالدى.
سوتتىڭ مالىمەتىنشە، ءىس ۇساق بۇزاقىلىق دەرەگى بويىنشا قارالعان. سوت 2025 -جىلعى 1-تامىز كۇنى ساعات 21:00 شاماسىندا ك. ەسىمدى ازاماتشا «استانا ارەنا» ستاديونىندا كورەرمەن رەتىندە بولىپ، ءوزىن اگرەسسيۆتى ۇستاعانىن، اينالاسىنداعىلاردى يتەرىپ، قوعامدىق ءتارتىپتى بۇزعانىن جانە ءىس-شاراعا كەلگەن وزگە ادامدارعا قولايسىزدىق تۋدىرعانىن انىقتادى.
ونىڭ كىناسى كۋاگەرلەردىڭ سوزىمەن، اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى حاتتامامەن، سونداي-اق وقيعا ورنىنان الىنعان بەينەجازبامەن دالەلدەندى.
سوتتا ق ر اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى كودەكستىڭ 434-بابى 1-بولىگىنىڭ سانكسياسى - 20 ا ە ك مولشەرىندە ايىپپۇل سالۋدى، 20 دان 60 ساعاتقا دەيىنگى قوعامدىق جۇمىستاردى نەمەسە 5 تەن 15 تاۋلىككە دەيىنگى اكىمشىلىك قاماققا الۋدى كوزدەيتىنى ەسكە سالىندى. الايدا ازاماتشانىڭ 14 جاسقا تولماعانداردى قوسا العاندا بەس بالاسى بولعاندىقتان، ق ر اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى كودەكستىڭ 50-بابىنا سايكەس وعان اكىمشىلىك قاماق قولدانىلمايدى.
ءىستى قاراۋ قورىتىندىسى بويىنشا ايەل كىنالى دەپ تانىلىپ، وعان 20 ا ە ك مولشەرىندە، ياعني 78640 تەڭگە مولشەرىندە ايىپپۇل سالۋ تۇرىندەگى جازا تاعايىندالدى. سوت قاۋلىسى ازىرگە زاڭدى كۇشىنە ەنگەن جوق.
ەسكە سالا كەتەيىك، بيىلعى تامىز ايىندا استانادا جەي لونىڭ كونتسەرتىندە ءتارتىپ بۇزعان ايەلگە قاتىستى قىلمىستىق ءىس قوزعالدى. كەيىننەن ول ايەل پاۆلودار وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتى باستىعى ورىنباسارىنىڭ جارى ەكەنى انىقتالدى.
اۆتور
مۇرات اياعان