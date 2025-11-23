جويىلىپ بارا جاتقان جابايى مىسىقتاردى انگلياعا قايتارۋ قاراستىرىلىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - بريتاندىق تابيعاتتى قورعاۋشىلار ديەۆونداعى 50 جابايى مىسىقتى تابيعاتقا جىبەرىپ، سول ارقىلى جويىلىپ كەتۋ قاۋپى تونگەن جانۋارلاردى تابيعي ورتاسىنا قايتارامىز دەپ ۇمىتتەنەدى.
الايدا جابايى تابيعاتتىڭ تەپە- تەڭدىگىن بۇزۋ جانە جابايى مىسىقتار پوپۋلياتسياسىن ءۇي مىسىقتارىمەن ارالاستىرۋ قاۋىپى بار.
South West Wildcat Project (ديەۆون، انگليا) زەرتتەۋشىلەرى بۇل مىسىقتار وكرۋگتە جاقسى وسەدى دەگەن قورىتىندىعا كەلدى. ولار 2028 -جىلى العاشقى مىسىقتاردى تابيعاتقا جىبەرەمىز دەپ جوسپارلاپ وتىر.
South West Wildcat جوباسى ەكسەتەر ۋنيۆەرسيتەتىمەن بىرلەسە وتىرىپ، ديەۆون تۇرعىندارى اراسىندا ساۋالناما جۇرگىزىپ، حالىقتىڭ %80 جابايى مىسىقتاردى رەينترودۋكتسيالاۋدى قولدايتىنىن انىقتادى.
ءبىراق كەيبىر جەرگىلىكتى تۇرعىندار بۇل جانۋارلاردىڭ كەلۋى ديەۆوننىڭ قالىپتاسقان تابيعي ورتاسىن وزگەرتەدى دەپ قاۋىپتەنەدى.
- جابايى مىسىقتار دالا تىشقاندارىن جەيدى دەيدى. ءبىراق دالا تىشقاندارى مەنىڭ ۇكىلەرىمنىڭ تاماعى، سوندىقتان تىشقاندار سانى ازايسا، ۇكىلەر زارداپ شەگەدى، - دەپ قورقادى فەرمەر وليۆەر ەدۆاردس.
ونىڭ ايتۋىنشا، جىرتقىشتاردىڭ كەلۋى مۇندا بۇرىننان مەكەندەگەن اڭ مەن قۇسقا زيانىن تيگىزەدى.
ەدۆاردس تابيعاتتى قورعاۋشىلار جابايى مىسىقتاردى تابيعاتقا جىبەرمەس بۇرىن جەرگىلىكتى فەرمەرلەرمەن جانە جەر يەلەرىمەن كەڭەسۋ كەرەك دەپ سانايدى.
جاۋاپ رەتىندە South West Wildcat جوباسىنىڭ وكىلى كەت دجەففس ونىڭ قىزمەتكەرلەرى جەرگىلىكتى تۇرعىنداردىڭ كەز كەلگەن الاڭداۋشىلىعىن جويۋعا تىرىسادى دەپ ۋادە بەردى. ول سونداي-اق جابايى مىسىقتاردىڭ قايدا جىبەرىلەتىنى ءالى انىقتالماعانىن اتاپ ءوتتى. سونداي-اق ولاردىڭ پوپۋلياتسياسى قارقىندى وسپەيتىنىن ايتتى. ويتكەنى بۇل جانۋارلاردىڭ سانى از، ءارى ولار ۇلكەن اۋماقتا مەكەندەيتىن بولادى.
ونىڭ ايتۋىنشا، فەرمەرلەر تاۋىقتارى مەن ءۇي جانۋارلارىن تۇلكى سياقتى جىرتقىشتاردان قورعاۋدى ۇيرەنگەنى سەكىلدى وسى جابايى مىسىقتاردان دا قورعايتىن بولادى.
