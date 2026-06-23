جويقىن قۇيىننىڭ كەسىرىنەن مىڭداعان تۇرعىن جارىقسىز قالدى
ماسكەۋ. KAZINFORM - سۆەردلوۆ وبلىسىنىڭ كۋشۆا قالاسىندا 22-ماۋسىم كۇنى وڭىرگە سوققان جويقىن قۇيىننىڭ سالدارى جويىلىپ جاتىر. قيراعان نىسانداردىڭ ۆيدەوسى الەۋمەتتىك جەلىلەردە جاريالاندى، دەپ حابارلايدى اگەنتتىك ءتىلشىسى رەسەيلىك ب ا ق- قا سىلتەمە جاساپ.
كۋشۆا قالاسى تابيعي اپاتتىڭ ءدال ورتاسىندا قالعان. قاتتى جەل تۇرعىن ۇيلەردىڭ شاتىرلارىن ۇشىرىپ، كولىكتەردى زاقىمداعان، كوپتەگەن اعاشتاردى تامىرىمەن جۇلىپ نەمەسە سىندىرعان.
سوڭعى مالىمەت بويىنشا، شامامەن 5 مىڭ ادام ءالى كۇنگە دەيىن ەلەكتر جارىعىنسىز وتىر. 100 دەن استام تۇرعىن ءۇي جوندەۋدى قاجەت ەتەدى. زارداپ شەككەندەر سانى 16 ادامعا دەيىن وسكەن.
قۇيىن ۆەرحنيايا تۋرا جانە نوۆايا لياليا قالالارىنىڭ ءبىر بولىگىن دە قامتىعان. جەرگىلىكتى Telegram-ارنالاردىڭ حابارلاۋىنشا، قولايسىز اۋا رايى ونداعان ءۇي مەن اۆتوكولىككە زاقىم كەلتىرگەن.
تابيعي اپات سالدارىنان 4 مىڭنان استام ءۇي جارىقسىز قالعان. شامامەن 40 شاتىر ءبۇلىنىپ، 25 اعاش قۇلاعان، سونداي-اق ەلەكتر بەرۋ جەلىلەرىنىڭ توعىز تىرەگى زاقىمدانعان.
سونىمەن قاتار تورنادونىڭ نيجنيي تاگيل قالاسىنا دەيىن جەتكەنى حابارلانىپ وتىر.
قازىرگى ۋاقىتتا ماماندار بۇلىنگەن ينفراقۇرىلىمدى قالپىنا كەلتىرۋ جۇمىستارىن جۇرگىزۋدە.
رەسەيلىك ب ا ق- قا بەرگەن سۇحباتىندا سينوپتيك كونستانتين گريبانوۆ كۋشۆادا بايقالعانداي قۇيىندار كليماتتىڭ وزگەرۋىنە بايلانىستى ورال وڭىرىندە جيىلەۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتتى. ونىڭ سوزىنشە، جاھاندىق جىلىنۋ سالدارىنان مۇنداي تابيعي قۇبىلىستار بۇرىن سيرەك كەزدەسەتىن اۋماقتاردا دا پايدا بولۋى ىقتيمال.
بۇعان دەيىن چەليابى وبلىسىندا كۋاگەرلەر ۆەرحنەۋرالسك قالاسىنا جاقىن ماڭدا بولعان قۋاتتى تورنادونى ۆيدەوعا تۇسىرگەن بولاتىن. بۇل وڭىردەگى العاشقى جاعداي ەمەس. ماسەلەن، 2024-جىلى قۇيىن ەلەكتر بەرۋ جەلىلەرىنىڭ 10 نان استام تىرەگىن قۇلاتىپ، ءبىرقاتار ەلدى مەكەندى جارىقسىز قالدىرعان.
وقيعاعا بايلانىستى ماسكەۋ فيزيكا-تەحنيكالىق ينستيتۋتىنىڭ قورشاعان ورتا مەن ەكولوگيانى مونيتورينگتەۋ عىلىمي-تەحنيكالىق ورتالىعىنىڭ اتقارۋشى ديرەكتورى الەكساندر رودين الداعى ونجىلدىقتاردا ەكسترەمالدى اۋا رايى قۇبىلىستارى جيىلەي ءتۇسۋى مۇمكىن ەكەنىن مالىمدەدى.
ونىڭ ايتۋىنشا، بولاشاقتا ماسكەۋ قالاسىنا دا كۇشتى داۋىل كەلۋى ىقتيمال. ساراپشى مۇنداي ءۇردىستى جاھاندىق كليماتتىق وزگەرىستەرمەن قاتار ءىرى مەگاپوليستەردىڭ دامۋ ەرەكشەلىكتەرىمەن بايلانىستىرادى.