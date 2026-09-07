دجونني دەپپتىڭ $3,6 ميلليونعا ساتىپ العان جەكە ارالى تۋرالى قىزىقتى دەرەك تارادى
استانا. KAZINFORM - گولليۆۋد اكتەرى دجونني دەپپ 2004-جىلى «كاريب تەڭىزىنىڭ قاراقشىلارى» فيلمىن ءتۇسىرۋ كەزىندە باگام ارالدارىنان 3,6 ميلليون دوللارعا جەكە ارال ساتىپ العان. بۇل تۋرالى The Times of India جازدى.
دجونني دەپتىڭ باگام ارالىنداعى جەكە ارالى تۋرالى قىزىقتى دەرەك قايتا نازارعا ىلىكتى.
اكتەر باگام ارالدارىنداعى Little Hall's Pond Cay ارالىن 3,6 ميلليون دوللارعا ساتىپ العان. ارالدىڭ اۋماعى شامامەن 45 اكردى قۇرايدى جانە ول ەكسۋما ارحيپەلاگىندا ورنالاسقان.
دەپپ ارالعا «كاريب تەڭىزىنىڭ قاراقشىلارى» فيلمىنىڭ ءتۇسىرىلىمى كەزىندە بارعان. اكتەر كەيىن ارالدىڭ تابيعاتى مەن تىنىشتىعىنا بىردەن عاشىق بولعانىن ايتقان.
ارالدا بىرنەشە جەكە جاعاجاي بار. دەپپ ولاردىڭ كەيبىرىن وزىنە جاقىن ادامداردىڭ قۇرمەتىنە اتاعان. ولاردىڭ قاتارىندا بالالارى ليلي-روۋز بەن دجەككە، اكتەر مارلون براندوعا جانە جازۋشى حانتەر س. تومپسونعا ارنالعان اتاۋلار بار.
The Times of India مالىمەتىنشە، ارالداعى عيماراتتار ەكولوگيالىق تالاپتارعا ساي جابدىقتالعان، ونىڭ ىشىندە كۇن ەنەرگياسى جۇيەلەرى دە بار.
ايتا كەتەيىك، «كاريب تەڭىزىنىڭ قاراقشىلارى» فيلمىندەگى رولى ارقىلى تانىمال گولليۆۋد اكتەرى تامايو پەرري گاۆاي ارالدارىندا سەرفينگپەن جۇرگەندە اكۋلا شابۋىلىنان قازا تاپقان ەدى.