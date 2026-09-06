دجوردجا مەلوني توقايەۆقا العىس ءبىلدىرىپ، قازاقستانمەن سەرىكتەستىكتى نىعايتۋعا نيەتتى ەكەنىن ايتتى
استانا. KAZINFORM - يتاليا رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەمەر- ءمينيسترى دجوردجا مەلوني بۇل تۋرالى الەۋمەتتىك جەلىدەگى پاراقشاسىنا جازدى.
دجوردجا مەلوني پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆقا شىنايى دوستىق ءۇشىن العىس ءبىلدىردى.
- ستراتەگيالىق كوزقاراسى قالىپتاسقان ءارى بولاشاققا ۇمتىلاتىن كوشباسشىمەن بىرگە جۇمىس ىستەۋ مەن ءۇشىن ۇلكەن قۋانىش. ءبىز يتاليا مەن قازاقستان اراسىنداعى قارىم-قاتىناستى نىعايتىپ، ەنەرگەتيكا مەن اسا ماڭىزدى مينەرالدىق رەسۋرستاردان باستاپ، جوعارى ءبىلىم بەرۋ سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىققا دەيىنگى باعىتتاردا جاڭا ستراتەگيالىق مۇمكىندىكتەرگە جول اشىپ كەلەمىز.
حالىقتارىمىزدىڭ ءوسىپ-وركەندەۋى مەن ءال- اۋقاتى ءۇشىن وسى جولداعى جۇمىستارىمىزدى جالعاستىرا بەرەمىز، - دەپ جازدى ول.
ەسكە سالساق، بىلتىر مامىر ايىندا يتاليا پرەمەرى قازاقستانعا رەسمي ساپارمەن كەلدى.
مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ اقوردادا قازاقستانعا رەسمي ساپارمەن كەلگەن يتاليا پرەمەر- ءمينيسترى دجوردجا مەلونيدى قارسى الدى. كەيىننەن قاسىم- جومارت توقايەۆ پەن دجوردجا مەلوني كەلىسسوز جۇرگىزدى.
جالپى ەلوردادا وتكەن «يتاليا — قازاقستان» ىسكەرلىك فورۋمىندا ەكى ەلدىڭ ۇيىمدارى جالپى سوماسى 180 ميلليون ەۋرو بولاتىن 10 مەموراندۋمعا قول قويدى.
يتاليا پرەمەر- ءمينيسترى دجوردجا مەلوني مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتى ەڭ سىندارلى كوشباسشىلاردىڭ ءبىرى دەپ اتادى.
ايتا كەتەيىك، 4-قىركۇيەكتە دجوردجا مەلوني باسقاراتىن يتاليا مينيسترلەر كابينەتىنىڭ ۇزدىكسىز جۇمىس ىستەگەنىنە 1413 كۇن تولىپ، سيلۆيو بەرلۋسكونيدىڭ ەكىنشى ۇكىمەتىنىڭ قىزمەت ەتۋ مەرزىمىنەن اسىپ تۇسكەنى بەلگىلى بولدى. وسىلايشا مەلوني ۇكىمەتى يتاليادا بيلىك باسىندا بولۋ مەرزىمى بويىنشا رەكورد ورناتتى.