جولدان كولىك كورىنبەسە بولدى دەپ وتە سالۋعا بولمايدى - زاڭگەر
استانا. KAZINFORM - جولدا جۇرگەن ءار ادام ءوز قاۋىپسىزدىگىمەن قاتار اينالاسىنداعى جانداردىڭ دا ومىرىنە جاۋاپتى. الايدا جاياۋ جۇرگىنشى دە، جۇرگىزۋشى دە كەيدە ەڭ قاراپايىم ەرەجەلەردى ەلەمەي، وزىنە دە، وزگەگە دە قاۋىپ توندىرەدى.
زاڭ عىلىمدارىنىڭ كانديداتى ەگەمبەردى ءابىلقاسىم وسى ماسەلەگە قاتىستى ءوز ويىمەن ءبولىسىپ، قوعامدا جول مادەنيەتىن قالىپتاستىرۋدىڭ ماڭىزىن ءتۇسىندىردى.
بۇل تۋرالى ول El.kz ينتەرنەت پورتالىنىڭ YouTube كانالىنا بەرگەن سۇحباتىندا ايتتى.
جول ەرەجەسىن بۇزعان ادام اينالاعا دا قاتەر توندىرەدى
زاڭ عىلىمدارىنىڭ كانديداتى جاياۋ جۇرگىنشىلەردىڭ جاۋاپكەرشىلىگىنە توقتالىپ، كوپشىلىكتىڭ بۇل تالاپتى ەلەمەي جاتاتىنىن اتاپ ءوتتى.
جولدى بەلگىلەنبەگەن جەردەن كەسىپ وتەتىن جاياۋ جۇرگىنشىلەر ءۇشىن ايىپپۇل قاراستىرىلعان. ءوزىم زاڭ سالاسىنىڭ مامانى بولسام دا، كەيدە جولدى كەسىپ ءوتىپ كەتەتىن كەزدەرىم بولادى. ءبىراق بۇل - دۇرىس ەمەس. جاياۋ جۇرگىنشى «ءوتىپ كەتەمىن» دەپ ويلاپ، جۇرگىزۋشىنىڭ جىلدامدىعىن ەسكەرمەي قالۋى مۇمكىن، - دەيدى ەگەمبەردى ءابىلقاسىم.
ول جول بوس تۇر ەكەن دەپ، باعدارشام جوق جەردەن كەسىپ ءوتۋدىڭ قوعام ءۇشىن قاۋىپتى ەكەنىن ءتۇسىندىردى.
جولدان كولىك كورىنبەسە بولدى دەپ وتە سالۋعا بولمايدى. ويتكەنى بۇل - قوعامعا تونەتىن قاۋىپ. ەرەجەنى بۇزعان ادام وزىنە عانا ەمەس، اينالاداعىلارعا دا قاتەر توندىرەدى، - دەدى ول.
ەگەمبەردى ءابىلقاسىمنىڭ ايتۋىنشا، جول ەرەجەسىن بۇزعان ادام وسكەلەڭ ۇرپاققا تەرىس ۇلگى بەرەدى.
جولدى زاڭسىز كەسىپ وتكەن ادامدى بالا دا، ەرەسەك تە كورىپ تۇرادى. ولار ەرتەڭ «بۇلاي جاساۋعا بولادى ەكەن» دەپ ويلايدى. سوندىقتان مۇنداي ارەكەتتەر جازاسىز قالماۋى كەرەك، - دەيدى ەگەمبەردى ءابىلقاسىم.
قاۋىپسىزدىك بەلدىگى - ءوز ومىرىڭە دەگەن جاۋاپكەرشىلىك
ەگەمبەردى ءابىلقاسىم جولاۋشىلار مەن جۇرگىزۋشىلەردىڭ قاۋىپسىزدىك بەلدىگىنە سالعىرت قارايتىنىنا الاڭدايتىنىن جاسىرمادى.
كەيبىر كولىككە وتىرعاندا جۇرگىزۋشىلەر «بەلدىكتى تاقپاي-اق قويىڭىز» دەپ ايتادى. بۇل - ۇيات نارسە. مەن بەلدىكتى ءوز قاۋىپسىزدىگىم ءۇشىن تاعامىن. جولاۋشىلاردان بولەك، جۇرگىزۋشىلەردىڭ ءوزى تاقپايتىن كەزدەر بار، - دەيدى ەگەمبەردى ءابىلقاسىم.
ول جاستار اراسىندا دا قاتە تۇسىنىك بار ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
جاستاردىڭ كولىگىنە مىنسەم، مىندەتتى تۇردە بەلدىك تاعۋىن سۇرايمىن. كەيبىرەۋى كۇلەدى. ءبىراق مەن «بۇل - ءبىزدىڭ ءومىرىمىز ءۇشىن قاجەت. دەنساۋلىق كەرەك، امان قالۋىمىز ءتيىس» دەپ تۇسىندىرەمىن. قاۋىپسىزدىك بەلدىگى - بەكەردەن-بەكەر ويلاپ تابىلعان قۇرال ەمەس، ونىڭ تيىمدىلىگى عىلىمي دالەلدەنگەن، - دەدى زاڭگەر.
ول بەلدىكتىڭ دەنەنى قىسپايتىنىن، قوزعالىسقا كەدەرگى كەلتىرمەيتىنىن ەرەكشە اتاپ ءوتتى.
قانداي كولىككە وتىرسام دا، الدىڭعى ورىنعا جايعاسقان ساتتە بەلدىكتى تاعىپ الامىن. ويتكەنى بۇل - ادەت، داعدى. ءوز ومىرىمە دەگەن جاۋاپكەرشىلىك، - دەيدى ساراپشى.
زاڭنان قورقۋدىڭ قاجەتى جوق
ەگەمبەردى ءابىلقاسىمنىڭ ايتۋىنشا، زاڭ تەك جازالاۋ ءۇشىن ەمەس، قوعامدا ءتارتىپ پەن مادەنيەت قالىپتاستىرۋ ءۇشىن كەرەك.
زاڭنان قورقۋدىڭ قاجەتى جوق. زاڭ - قوعامدى ءبىر قالىپقا كەلتىرۋ ءۇشىن جاسالعان قۇرال. «ءتارتىپسىز ەل بولمايدى، تارتىپكە باس يگەن قۇل بولمايدى» دەيدى. ال بىزدە كەرىسىنشە «ەرەجەنى ساقتاساڭ، قۇل بولىپ قالاسىڭ» دەپ كۇلەتىندەر بار. بۇل - دۇرىس تۇسىنىك ەمەس، - دەپ ءتۇسىندىردى ول.
زاڭگەر قاۋىپسىزدىك بەلدىگىن تاققان ادامدى مازاق ەتۋ نەمەسە جولدا ەرەجەنى ساقتاعان جاندى كەلەمەجدەۋ - ءالى دە مادەنيەتتىڭ تومەندىگىن كورسەتەتىنىن ايتتى.
قاۋىپسىزدىك بەلدىگىن نە ءۇشىن تاقتىڭ دەپ كۇلەتىندەر بار. ءبىراق بۇل - كۇلكىلى جاعداي ەمەس. بۇل - جاۋاپكەرشىلىك، - دەدى زاڭ عىلىمدارىنىڭ كانديداتى.