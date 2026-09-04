جولاۋشىلار تاسىمالى داۋىنا بايلانىستى اكىم ورىنباسارى مەن 9 شەنەۋنىك جازالاندى
استانا. KAZINFORM - كولىك پروكۋراتۋراسى وبلىسارالىق، قالاارالىق جانە اۋدانىشىلىك جولاۋشىلار تاسىمالى باعىتتارىنا قىزمەت كورسەتۋ قۇقىعىنا ارنالعان كونكۋرستاردىڭ زاڭدىلىعىن تەكسەردى.
باس كولىك پروكۋراتۋراسىنىڭ مالىمەتىنشە، تەكسەرۋ بارىسىندا ءبىرقاتار وڭىردە كونكۋرستىق راسىمدەر كەزىندە تاسىمالداۋشىلارعا زاڭسىز كەدەرگىلەر جاسالعانى انىقتالدى. سونىمەن قاتار كەيبىر كومپانياعا نەگىزسىز ارتىقشىلىق بەرىلگەن. بۇل جاعداي زاڭناما تالاپتارى مەن ادال باسەكەلەستىك قاعيداتتارىنىڭ بۇزىلۋىنا اكەلگەن.
- پروكۋرورلىق قاداعالاۋ شارالارىنىڭ ناتيجەسىندە 10 لاۋازىمدى تۇلعا تارتىپتىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى. ولاردىڭ قاتارىندا وبلىس اكىمىنىڭ ورىنباسارى جانە جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگانداردىڭ ءبىرقاتار باسشىسى بار، - دەلىنگەن حابارلامادا.
اكىم ورىنباسارىنا قىزمەتىنە تولىق سايكەس ەمەستىگى تۋرالى ەسكەرتۋ جاسالسا، قالعان شەنەۋنىكتەرگە سوگىس جاريالاندى.
كولىك پروكۋراتۋراسى جولاۋشىلار تاسىمالى سالاسىندا زاڭدىلىق پەن اشىقتىقتى قامتاماسىز ەتۋ جۇمىستارى جالعاساتىنىن مالىمدەدى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن جىل باسىنان بەرى مەملەكەتتىك قىزمەت ىستەرى اگەنتتىگى مەملەكەتتىك كورسەتىلەتىن قىزمەتتەردىڭ ساپاسىنا 2 مىڭنان استام باقىلاۋ جۇرگىزىپ، 627 قىزمەتكەردى جازالاعانىن حابارلاعانبىز.