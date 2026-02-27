جولاۋشى پويىزعا ۇلگەرمەي قالعان جاعدايدا نە ىستەۋ كەرەك؟
استانا. قازاقپارات - جولاۋشىلار ءۇشىن پويىزعا ۇلگەرمەي قالۋ - ءجيى كەزدەسەتىن قولايسىز جاعدايلاردىڭ ءبىرى. وسىعان بايلانىستى «جولاۋشىلار تاسىمالى» ا ق پويىزدان قالىپ قويعان جاعدايدا قانداي ارەكەت جاساۋ كەرەكتىگىن ەسكە سالادى. ەڭ الدىمەن ۆوكزالداعى بيلەت كاسساسىنا جۇگىنىپ، تۋىنداعان جاعداي تۋرالى كاسسيرگە حابارلاۋ قاجەت.
ق ت ج باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ مالىمەتىنشە، ەگەر جولاۋشى پويىزعا ۇلگەرمەي قالسا، بيلەت قۇنىنىڭ ءبىر بولىگىن قايتارىپ الۋ مۇمكىندىگى قاراستىرىلعان. بۇل ءۇشىن ءوتىنىشتى بيلەتتە كورسەتىلگەن ستانسيادان پويىز جونەلگەننەن كەيىن ءبىر ساعاتتان كەشىكتىرمەي راسىمدەۋ قاجەت.
قايتارۋ ءراسىمىن جۇرگىزۋ ءۇشىن جولاۋشى جەكە كۋالىگى مەن بيلەتىن ۇسىنۋى ءتيىس. كاسسير قاجەتتى قۇجاتتاردى راسىمدەپ، بوس ورىن بولعان جاعدايدا كەلەسى پويىزعا وتىرۋدىڭ بالاما نۇسقالارىن ۇسىنا الادى. بيلەت قۇنىن قايتارۋ كولەمى مەن مەرزىمى جولاۋشىلاردى، جۇك پەن باگاجدى، سونداي-اق پوشتا جونەلتىلىمدەرىن تەمىرجول كولىگىمەن تاسىمالداۋ قاعيدالارىنا سايكەس ايقىندالادى.
مۇنداي جاعدايلاردا جولاۋشىلارعا قوسىمشا اقپارات الۋ ءۇشىن 1433 ءنومىرى بويىنشا حابارلاسۋ، سونداي-اق ۆوكزالدىڭ انىقتاما قىزمەتىنە جۇگىنۋ ۇسىنىلادى.
«جولاۋشىلار تاسىمالى» ا ق جولاۋشىلارعا وسىنداي جاعدايلاردان ساقتانۋ ءۇشىن ۆوكزالعا ەرتەرەك كەلۋدى ۇسىنادى.