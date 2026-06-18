جولداعى اڭىزدار: جۇرگىزۋشىلەر ايتاتىن تىلسىم حيكايالار
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدىڭ ۇلان-عايىر دالاسىن كەسىپ وتەتىن ۇزاق جولدار تەك اسفالت پەن شاقىرىمداردان تۇرمايدى. ءاربىر تاسجولدىڭ ءوز تاريحى، ءوز قۇپياسى بار.
ءبىرى ونى جولاۋشىلاردىڭ قيالىنان تۋعان اڭگىمە دەسە، ەندى ءبىرى تالاي جولدى ارتقا تاستاعان جۇرگىزۋشىلەردىڭ كورگەن-بىلگەنى دەپ سەنەدى، دەپ جازدى قازاۆتوجول.
تۇنگى ساپارلاردا ايتىلاتىن مۇنداي حيكايالار جىلدان-جىلعا، جۇرگىزۋشىدەن جۇرگىزۋشىگە تاراپ كەلەدى. كەيبىرى قورقىنىشتى ەستىلگەنىمەن، ولاردىڭ استارىندا ومىرلىك ساباق جاتىر.
ەشكىنىڭ تۇياعى بار قىز
جۇرگىزۋشىلەر اراسىندا كەڭ تاراعان كونە اڭىزداردىڭ ءبىرى - تۇنگى جولدا كەزدەسەتىن جۇمباق قىز تۋرالى.
اي ساۋلەسى توگىلگەن تۇندە يەن دالاداعى تاسجولمەن كەلە جاتقان جۇرگىزۋشى جول شەتىندە تۇرعان جالعىز قىزدى كورەدى. قىز قولىن كوتەرىپ، جاقىن اۋىلعا جەتكىزىپ تاستاۋدى وتىنەدى. جولاۋشىعا جانى اشىعان جۇرگىزۋشى كولىگىن توقتاتىپ، ونى وتىرعىزادى.
قىز ءۇنسىز. جول بويى ءتىل قاتپايدى. ءبىراق ءبىرازدان كەيىن كولىكتىڭ ءىشى ءبىرتۇرلى سالقىنداي باستايدى. پەش قىزىپ تۇرسا دا، بەلگىسىز ءبىر مۇزداي لەپ سەزىلەدى.
ءبىر ساتتە جۇرگىزۋشى ارتقى كورىنىس ايناسىنا كوز تاستايدى. سول كەزدە جۇرەگى زۋ ەتە تۇسەدى. قىزدىڭ ءبىر اياعى كادىمگى ادامدىكىندەي بولعانىمەن، ەكىنشى اياعى ەشكىنىڭ تۇياعىنا ۇقسايدى ەكەن.
كونەكوز جۇرگىزۋشىلەر مۇنداي جاعدايدا سابىر ساقتاۋ كەرەك دەيدى. دالانى قاق جارىپ توقتاي قالماي، جارىق جەرگە - جانارماي قۇيۋ بەكەتىنە، پوليتسيا بەكەتىنە نەمەسە اۋىلعا جەتكەن دۇرىس.
ال مەجەلى جەرگە جەتىپ، ارتقا بۇرىلىپ قاراساڭىز، قىز جوق. ارتقى ورىندىق بوس تۇر. تەك كولىك توسەنىشىندە قالعان كومەسكى ءىز عانا كوزگە شالىنادى.
سودان بەرى بۇل وقيعا جول ۇستىندەگى ەڭ جۇمباق اڭىزداردىڭ بىرىنە اينالىپ كەتكەن.
اق ءتۇستى بەلگىسىز كولىك
استانا مەن قاراعاندى اراسىنداعى تاسجولدا جۇرگىزۋشىلەر جيى ايتاتىن تاعى ءبىر تىلسىم اڭگىمە بار.
قالىڭ بوران سوعىپ، كوزگە تۇرتسە كورگىسىز تۇمان تۇسكەن كەزدە الدىڭىزدان ءنومىرسىز اق كولىك پايدا بولادى دەيدى. ول اسىقپاي الدا جۇرەدى. بەينەبىر جول كورسەتىپ كەلە جاتقانداي اسەر قالدىرادى.
ونىڭ سوڭىنان قاۋىپسىز اراقاشىقتىق ساقتاپ جۇرگەن جۇرگىزۋشىلەر جاقىن ماڭداعى بەكەتكە نەمەسە ەلدى مەكەنگە امان جەتەدى ەكەن.
ءبىراق كولىكتەن ءتۇسىپ، الگى جۇرگىزۋشىگە العىس ايتپاق بولعاندا، اق كولىك عايىپ بولادى. ءىزى دە قالمايدى.
بىرەۋلەر مۇنى جاي عانا سايكەستىك دەپ قابىلدايدى. ال تاجىريبەلى شوپىرلار:
- جولدىڭ دا ءوز كيەسى بولادى. كەيدە ول اداسقان جانعا جول كورسەتەدى، - دەيدى.
سودان بەرى اق كولىك تۋرالى اڭگىمە بوراندى تۇندەردىڭ اڭىزىنا اينالعان.
جول شەتىندەگى قاريا
قىزىلوردا مەن جەزقازعان اراسىنداعى كەڭ جازىقتا ايتىلاتىن تاعى ءبىر ەرەكشە اڭىز بار.
ءتۇن ورتاسىندا شاپان كيگەن اقساقال جول جيەگىندە تۇرىپ، ءوزىن جاقىن اۋىلعا جەتكىزىپ تاستاۋدى سۇرايدى ەكەن.
جۇرگىزۋشى كولىگىن باياۋلاتىپ، اپاتتىق بەلگىنى قوسىپ، ارتقى ايناعا قاراسا - قاريا جوق.
ءبىراز جۇرگەن سوڭ الدا قاۋىپتى جەر كەزدەسەدى. كەيدە بۇل وتكىر بۇرىلىس، كەيدە جولعا شىعىپ كەتكەن مال، ال كەيدە جارىعى جانباي تۇرعان بۇزىلعان كولىك بولۋى مۇمكىن.
سوندىقتان كونەكوز جۇرگىزۋشىلەر:
- ونداي قاريانى كورسەڭ، ءمانىسىن ىزدەمە. تەك جىلدامدىقتى ازايت، - دەيدى.
بۇل اڭىزدىڭ استارىندا دا ءبىر شىندىق جاتىر: جول كۇتپەگەن جاعدايلارعا تولى.
ماڭعىستاۋدىڭ جۇمباق شىراقتارى
ماڭعىستاۋدىڭ يەن دالاسىندا تۇندە بەلگىسىز شىراقتار كورىنەدى دەگەن اڭگىمە ەرتەدەن ايتىلادى.
ولار كوكجيەكتە ءبىر جانىپ، ءبىر ءسونىپ، كەيدە جولمەن قاتار قوزعالىپ كەلە جاتقانداي كورىنەدى. جاقىنداي بەرگەن سايىن الىستاپ، سوڭىنان ەرگەن ادامدى اداستىرىپ جىبەرەدى دەيدى.
قارت جۇرگىزۋشىلەر:
- شىراقتىڭ سوڭىنان ەرمە. دالا سەنىڭ جولدى قانشالىق بىلەتىنىڭدى سىنايدى، - دەپ وتىرادى.
سول سەبەپتى بۇل وڭىردە تۇندە جولدان سەبەپسىز شىقپاۋ - جازىلماعان زاڭ.
راتسياداعى جۇمباق داۋىس
جۇك كولىگىن تىزگىندەگەندەردىڭ اراسىندا تاعى ءبىر قىزىق اڭىز بار.
ءتۇننىڭ ءبىر ۋاعىندا راتسيادان بەيتانىس داۋىس ەستىلەدى ەكەن.
- جىلدامدىقتى ازايت...
ءبىر-اق رەت ايتىلادى. سوسىن تىنىشتىق ورنايدى.
بىرنەشە شاقىرىم جۇرگەن سوڭ جۇرگىزۋشى الگى ءسوزدىڭ ءمانىن تۇسىنەدى. الدا جوندەۋ جۇمىستارى، جولعا شىققان جانۋار، وتكىر بۇرىلىس نەمەسە اپاتتى جاعداي كەزدەسەدى.
بۇل كىمنىڭ داۋىسى ەكەنىن ەشكىم بىلمەيدى.
ءبىراق تاجىريبەلى شوپىرلار:
- ەگەر جولدىڭ ءوزى باياۋلاۋدى سۇراسا، قارسى كەلمە، - دەپ كۇلەدى.