جول ەرەجەسىن ورەسكەل بۇزعاندارعا 22 حاتتاما تولتىرىلدى
استانا. KAZINFORM - ۇلىتاۋ وبلىسى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ قىزمەتكەرلەرى الەۋمەتتىك جەلىلەرگە جۇرگىزىلگەن مونيتورينگ بارىسىندا جايرەم كەنتىندەگى مەيرامحانالاردىڭ بىرىندە وتكەن ۇيلەنۋ تويىنا بايلانىستى ۇيىمداستىرىلعان اۆتوكولىكتەر كولونناسىنىڭ جول قوزعالىسى قاعيدالارىن ورەسكەل بۇزعانىن انىقتادى.
پوليتسيانىڭ مالىمەتىنشە، جۇرگىزىلگەن تەكسەرۋ بارىسىندا اۆتوكولوننانى ۇيىمداستىرعان ازامات انىقتالىپ، وعان قاتىستى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى كودەكسىنىڭ ۇساق بۇزاقىلىققا قاتىستى بابى بويىنشا اكىمشىلىك حاتتاما تولتىرىلدى.
سونىمەن قاتار پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى جۇرگىزگەن جەدەل ءىس-شارالاردىڭ ناتيجەسىندە جول قوزعالىسى قاعيدالارىن ورەسكەل بۇزعان سەگىز اۆتوكولىك جۇرگىزۋشىسى انىقتالىپ، بارلىعى مامانداندىرىلعان ايىپپۇل تۇراعىنا قويىلدى.
- ءتارتىپ بۇزۋشىلارعا قاتىستى بارلىعى 22 اكىمشىلىك حاتتاما راسىمدەلدى. اتاپ ايتقاندا، ۇساق بۇزاقىلىق جاساۋ، جۇرگىزۋشى مەن جولاۋشىنىڭ قاۋىپسىزدىك بەلدىگىن تاقپاۋ، قارسى قوزعالىس جولاعىنا شىعۋ، كولىك قۇرالىن پايدالانۋ قاعيدالارىن بۇزۋ، كولىك قۇرالىن پايدالانۋ كەزىندە بەلگىلەنگەن تالاپتاردى ساقتاماۋ، جول قوزعالىسىنىڭ وزگە قاتىسۋشىلارىنا اۆاريالىق جاعداي تۋعىزۋ، سونداي-اق جاياۋ جۇرگىنشىلەر مەن وزگە دە جول قوزعالىسىنا قاتىسۋشىلاردىڭ جول قوزعالىسى قاعيدالارىن بۇزۋ جانە باسقا دا اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىقتار انىقتالدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
پوليتسيا ازاماتتاردى جول قوزعالىسى قاعيدالارىن قاتاڭ ساقتاۋعا ۇندەدى. ۇيلەنۋ تويى، مەرەكەلىك كورتەج نەمەسە وزگە دە سالتاناتتى ءىس-شارالار جول قوزعالىسى قاعيدالارىن بۇزۋعا جانە وزگە ادامداردىڭ ءومىرى مەن دەنساۋلىعىنا قاۋىپ توندىرۋگە نەگىز بولا المايدى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن الماتىدا جول اپاتىنان ەكى ادام مەرت بولعانىن حابارلاعان ەدىك.