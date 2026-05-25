    جول ەرەجەسىن ورەسكەل بۇزعان تۇلەكتەر اۆتوكورتەجى توقتاتىلىپ، 21 اتا-انا جاۋاپقا تارتىلدى

    الماتى. KAZINFORM - الماتىدا ءتارتىپ ساقشىلارى جول ەرەجەسىن بۇزعان مەكتەپ تۇلەكتەرىنىڭ اۆتوكولىكتەرىن توقتاتتى.

    Алматыда түлектер автокортежі тоқталып, 21 ата-ана жауапқа тартылды
    فوتو: ۆيدەودان سالىنعان سكرين

    قالالىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ مالىمەتىنشە، سوڭعى قوڭىراۋعا ارنالعان سالتاناتتى ءىس-شارا قارساڭىندا مەكتەپ تۇلەكتەرى اۆتوشەرۋ ۇيىمداستىرعان.

    - مۇنداي شارالارعا تىيىم سالىناتىنى تۋرالى ەسكەرتۋگە قاراماستان ءبىر توپ تۇلەك جول قوزعالىسى قاۋىپسىزدىگىن ورەسكەل بۇزا وتىرىپ، قالا كوشەلەرىمەن اۆتوكورتەج ۇيىمداستىرعان. قابىلدانعان شارالاردىڭ ناتيجەسىندە 21 كامەلەتكە تولماعان جاس ءوسپىرىمنىڭ اتا-اناسى بالا تاربيەلەۋدەگى مىندەتتەرىن تيىسىنشە ورىنداماعانى ءۇشىن جاۋاپقا تارتىلدى، - دەپ حابارلادى دەپارتامەنتتەن.

    سونىمەن قاتار پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ اكىمشىلىك قۇقىقبۇزۋشىلىق تۋرالى كودەكسىندە كوزدەلگەن كولىك قۇرالدارىن پايدالانۋ قاعيدالارىن بۇزۋ فاكتىلەرى بويىنشا 5 اكىمشىلىك حاتتاما تولتىردى. كولىك قۇرالدارى مامانداندىرىلعان ايىپ تۇراعىنا قويىلدى.

    ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن الماتى پوليتسياسى مەكتەپ تۇلەكتەرىنە ۇندەۋ جاساعان بولاتىن.

    الماتى جاڭالىقتارى ايماق
    بەيسەن سۇلتان
    اۆتور