جول ەرەجەسىن ورەسكەل بۇزعان تۇلەكتەر اۆتوكورتەجى توقتاتىلىپ، 21 اتا-انا جاۋاپقا تارتىلدى
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا ءتارتىپ ساقشىلارى جول ەرەجەسىن بۇزعان مەكتەپ تۇلەكتەرىنىڭ اۆتوكولىكتەرىن توقتاتتى.
قالالىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ مالىمەتىنشە، سوڭعى قوڭىراۋعا ارنالعان سالتاناتتى ءىس-شارا قارساڭىندا مەكتەپ تۇلەكتەرى اۆتوشەرۋ ۇيىمداستىرعان.
- مۇنداي شارالارعا تىيىم سالىناتىنى تۋرالى ەسكەرتۋگە قاراماستان ءبىر توپ تۇلەك جول قوزعالىسى قاۋىپسىزدىگىن ورەسكەل بۇزا وتىرىپ، قالا كوشەلەرىمەن اۆتوكورتەج ۇيىمداستىرعان. قابىلدانعان شارالاردىڭ ناتيجەسىندە 21 كامەلەتكە تولماعان جاس ءوسپىرىمنىڭ اتا-اناسى بالا تاربيەلەۋدەگى مىندەتتەرىن تيىسىنشە ورىنداماعانى ءۇشىن جاۋاپقا تارتىلدى، - دەپ حابارلادى دەپارتامەنتتەن.
سونىمەن قاتار پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ اكىمشىلىك قۇقىقبۇزۋشىلىق تۋرالى كودەكسىندە كوزدەلگەن كولىك قۇرالدارىن پايدالانۋ قاعيدالارىن بۇزۋ فاكتىلەرى بويىنشا 5 اكىمشىلىك حاتتاما تولتىردى. كولىك قۇرالدارى مامانداندىرىلعان ايىپ تۇراعىنا قويىلدى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن الماتى پوليتسياسى مەكتەپ تۇلەكتەرىنە ۇندەۋ جاساعان بولاتىن.