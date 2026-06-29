جول كامەرالارى تەلەفون، نوۋتبۋك، قۇلاققاپ ارقىلى دەرەك جيناي باستادى
استانا. KAZINFORM – ا ق ش-تا جول قوزعالىسىن باقىلايتىن كامەرالارعا كولىك مەملەكەتتىك نومىرىنەن بولەك كولىكتەگى ەلەكتروندى قۇرىلعىلاردىڭ سيگنالدارىن انىقتايتىن جاڭا تەحنولوگيا ەنگىزىلمەك.
بۇل تۋرالى 404 Media باسىلىمى حابارلادى.
جاڭا SignalTrace جۇيەسى اۆتوماتتى ءنومىر تانۋ (ALPR) كامەرالارىنا ورناتىلىپ، كولىكتە جاتقان ۇيالى تەلەفوندار، سمارت-ساعاتتار، سىمسىز قۇلاققاپتار، نوۋتبۋكتەر جانە Bluetooth نەمەسە Wi-Fi ارقىلى جۇمىس ىستەيتىن باسقا دا قۇرىلعىلاردىڭ بىرەگەي يدەنتيفيكاتورلارىن تىركەي الادى.
وسىلايشا جۇيە تەك كولىكتى عانا ەمەس، ونىڭ ىشىندە بولعان ناقتى ادامداردىڭ قوزعالىسىن دا باقىلاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. جينالعان مالىمەتتەر ارقىلى بەلگىلى ءبىر ادامنىڭ قايدا جانە كىممەن جۇرگەنىن انىقتاۋ جەڭىلدەي تۇسەدى.
404 Media مالىمەتىنشە، جينالعان اقپارات قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنا بەرىلۋى مۇمكىن. ساراپشىلاردىڭ پىكىرىنشە، بۇل تەحنولوگيا قىلمىستاردى اشۋعا كومەكتەسكەنىمەن، ازاماتتاردىڭ جەكە ومىرىنە قول سۇعىلماۋىنا قاتىستى الاڭداۋشىلىقتى كۇشەيتىپ وتىر.
قازىرگى ۋاقىتتا ا ق ش-تا اۆتوماتتى ءنومىر تانۋ كامەرالارى كەڭىنەن قولدانىلادى. SignalTrace تەحنولوگياسى ەنگىزىلگەن جاعدايدا ولاردىڭ مۇمكىندىگى ەداۋىر ارتىپ، جول قوزعالىسىن باقىلاۋمەن قاتار ادامداردىڭ ورنالاسقان جەرى تۋرالى دەرەكتەردى دە جينايتىن جۇيەگە اينالۋى مۇمكىن.