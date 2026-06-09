جول، بيلەت جانە ينفراقۇرىلىم - ۇكىمەت تۋريزمدەگى نەگىزگى تۇيتكىلدەردى كوتەردى
استانا. KAZINFORM - ەلدەگى تانىمال ءارى شالعايداعى تۋريستىك باعىتتارعا كولىكپەن قاتىناۋدىڭ قيىندىعى تۋرالى شاعىم ءتۇسىپ جاتىر.
اۋە جانە تەمىرجول بيلەتتەرىنىڭ تاپشىلىعى مەن باعاسى دا الاڭداۋشىلىق تۋعىزادى. بۇل ماسەلەلەردى پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ بۇگىنگى ۇكىمەت وتىرىسىندا كوتەردى.
- كولىك مينيسترلىگى اۋە كومپانيالارىمەن جانە «قازاقستان تەمىر جولىمەن» بىرلەسىپ، دەمالۋشىلار ءۇشىن قولايلى باعامەن تانىمال كۋرورتتىق باعىتتارعا رەيستەردىڭ جانە ورىندار سانىن ارتتىرۋ شارالارىن قابىلداسىن، - دەدى ولجاس بەكتەنوۆ.
پرەمەر-مينيستر ۇلتتىق پاركتەردى دامىتۋ ماسەلەلەرىنە توقتالدى. ەكولوگيا مينيسترلىگى 10 وبلىستا ينۆەستيتسيالىق الەۋەتى جوعارى نەگىزگى ۇلتتىق پاركتەردى ايقىنداعان.
- بۇل باعىتتا پاركتەردى دامىتۋعا مۇددەلى ينۆەستورلار دا بار. بارلىق ءتيىستى مەملەكەتتىك ورگاندار باسى ارتىق بيۋروكراتياسىز، ولاردى تەز ارادا جۇزەگە اسىرۋ ءۇشىن جان-جاقتى قولداۋ كورسەتسىن، - دەدى ول.
سونىمەن بىرگە، تۋريستىك ماۋسىمنىڭ قىزعان شاعىندا قوناقتار توقتايتىن ورىن تاپشىلىعى ايقىن سەزىلىپ وتىرعانى ايتىلدى. كوپتەگەن تۋريست ارنايى جابدىقتالماعان دەمالىس ورىندارىن پايدالانۋعا ءماجبۇر.
ءوڭىر اكىمدىكتەرىنە شۇعىل تۇردە شاتىرلار مەن اۆتوۇيلەردە كەمپينگتىك دەمالىسقا ارنالعان تۇراقتاردىڭ نەمەسە الاڭداردىڭ ءتيىستى ينفراقۇرىلىمىن قامتاماسىز ەتۋى تاپسىرىلدى.
- تۋريزم سالاسى قارقىندى دامىعان ەلدەردە دەمالىس ساپاسى جايلى قوناق ۇيلەرمەن نەمەسە ءارالۋان تۋريستىك باعىتتارمەن، ەكسكۋرسيالىق باعدارلامالارمەن عانا ەمەس، كەلۋشىلەرگە كۇندەلىكتى قىزمەت كورسەتەتىن مامانداردىڭ كاسىبي دەڭگەيىمەن دە ايقىندالادى. بۇل جەرگىلىكتى تۇرعىنداردىڭ قوناقجايلىق قاسيەتىنە دە تىكەلەي بايلانىستى. وسى ورايدا، تۋريزم مينيسترلىگىنە اكىمدىكتەرمەن جانە تۋريستىك كومپانيالارمەن بىرگە ءوز جۇمىستارىندا دەمالۋشىلارعا كورسەتىلەتىن قىزمەت ساپاسىن ارتتىرۋعا باسا نازار اۋدارۋدى تاپسىرامىن. ءدال وسى قىزمەت كورسەتۋ ساپاسى تۋريستىك سالانىڭ تارتىمدىلىعىنا جانە ەلىمىزدىڭ بەدەلىنە تىكەلەي اسەر ەتەدى، - دەپ تۇيىندەدى پرەمەر-مينيستر.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن ۇكىمەت تۋريزمدى دامىتۋ ماسەلەلەرىن تالقىلادى.
بۇعان دەيىن ولجاس بەكتەنوۆ ۆانداليزمگە قارسى باقىلاۋدى كۇشەيتۋدى تاپسىرعان ەدى.