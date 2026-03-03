جول بويىندا قىزمەت كورسەتەتىن 37 نىسان اشىلادى - قازاۆتوجول
استانا. KAZINFORM - بۇگىندە رەسپۋبليكالىق اۆتوجولداردا 1421 جول بويىنداعى سەرۆيس نىسانى بار. بۇل تۋرالى «قازاۆتوجول» ۇ ك» ا ق باسقارما ءتوراعاسى دارحان يماناشەۆ ايتىپ بەردى.
2023-2025 -جىلدارى تولىق قىزمەت كورسەتەتىن 123 جاڭا زاماناۋي نىسان ىسكە قوسىلعان.
- بيىل جەكە ينۆەستيتسيالار ەسەبىنەن قوسىمشا 37 نىسان اشۋ جوسپارلانعان. جولداردىڭ بويىندا 176 مودۋلدىك سانيتارلىق-گيگيەنالىق توراپتار ورناتىلدى، ونىڭ 108 ى سوڭعى ءۇش جىلدا پايدالانۋعا بەرىلگەن. وسى جىلى 13 مودۋلدىك پاۆيلون ورناتىلادى، - دەدى د. يماناشەۆ ۇكىمەت وتىرىسىندا.
الداعى كەزەڭدە جول بويى سەرۆيسىن جاڭا دەڭگەيگە كوتەرۋ كوزدەلىپ وتىر. بۇل جۇمىس رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار اۆتوجولداردى سالۋ جانە قايتا جاڭارتۋ جوبالارى اياسىندا جۇرگىزىلەدى.
- اتاپ ايتقاندا، جۇرگىزۋشىلەر مەن جولاۋشىلارعا قولايلى جاعداي جاساۋ ءۇشىن كوپفۋنكتسيونالدى سەرۆيستىك ايماقتار كەزەڭ-كەزەڭىمەن قۇرىلاتىن بولادى. حالىقارالىق جانە رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار اۆتوجولداردى ودان ءارى دامىتۋ جۇمىستارى كولىك مينيسترلىگىنىڭ ەرەكشە باقىلاۋىندا. ۇلتتىق وپەراتور ءوز كەزەگىندە جوبالاردى ساپالى ءارى بەلگىلەنگەن مەرزىمدە ىسكە اسىرۋ ءۇشىن بارلىق قاجەتتى شارانى قابىلدايدى، - دەدى كومپانيا باسشىسى.
بۇعان دەيىن پرەمەر-مينيستر 1-مامىرعا دەيىن جول بويىنداعى سەرۆيستى دامىتۋ كارتاسىن ازىرلەۋدى تاپسىرعان ەدى.
سونداي-اق، ەلىمىزدە اقىلى جولدار قاتارىنا تاعى 6 ۋچاسكە قوسىلادى. اقىلى جولدا اقاۋ انىقتالسا، تولەم ۋاقىتشا توقتاتىلادى.