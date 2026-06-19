جول بويىنا مال ولەكسەسىن تاستايدى: «قازاۆتوجول» جۇرگىزۋشىلەرگە ۇندەۋ جاسادى
استانا. KAZINFORM - «قازاۆتوجول» جول پايدالانۋشىلاردى ەكولوگيالىق مادەنيەتتى ساقتاۋعا شاقىردى.
ۇلتتىق كومپانيانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى اتاپ وتكەندەي، رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار اۆتوموبيل جولدارى - ەلدى مەكەندەردى جالعايتىن كۇرەتامىر عانا ەمەس، كۇن سايىن مىڭداعان ازامات پايدالاناتىن ورتاق قوعامدىق كەڭىستىك. سوندىقتان جول بويىنىڭ تازالىعى مەن ءتارتىبى تەك جول قىزمەتكەرلەرىنىڭ مىندەتى ەمەس، ءاربىر جول پايدالانۋشىنىڭ مادەنيەتى مەن جاۋاپكەرشىلىگىنە تىكەلەي بايلانىستى.
جولشىلار كۇن سايىن رەسپۋبليكالىق تراسسالار بويىنداعى قوقىستى جيناپ، سانيتارلىق ايماقتاردى تازالاپ، دارەتحانالار مەن جول بويى ينفراقۇرىلىمىن كۇتىپ-ۇستاۋ جۇمىستارىن جۇرگىزەدى. بۇل جۇمىس جىلدىڭ ءتورت مەزگىلىندە، اپتاپ ىستىقتا دا، قاقاعان ايازدا دا، جەل مەن جاڭبىردا دا توقتامايدى. الايدا كەيبىر ازاماتتاردىڭ جاۋاپسىز ارەكەتى بۇل ەڭبەكتىڭ ءقادىرىن ءتۇسىرىپ وتىر.
- جول بويىنا قوقىس تاستاۋ، بەلگىلەنبەگەن جەردە تەمەكى شەگۋ، دارەتحانالاردى ماقساتسىز پايدالانۋ، جول جيەگى مەن دەمالىس ايماقتارىن لاستاۋ - وكىنىشكە قاراي، ءالى دە كەزدەسەتىن كەلەڭسىز كورىنىستەر. ءتىپتى كەيبىر تۇرعىنداردىڭ جول بويىنداعى قوقىس جاشىكتەرىنە تۇرمىستىق قالدىق، قۇرىلىس قوقىسى، ولگەن مالدىڭ ولەكسەسىن تاستايتىن جاعدايلارى دا تىركەلەدى. مۇنىڭ بارلىعى تەك تازالىق ماسەلەسى ەمەس. بۇل - ەكولوگيالىق مادەنيەت، قوعامدىق ءتارتىپ جانە ورتاق مۇلىككە دەگەن كوزقاراس ماسەلەسى. بىرەۋدىڭ جاۋاپسىزدىعىنان جول بويىنداعى سانيتارلىق جاعداي ناشارلاپ، كەيىن سول جاعدايعا قايتادان قوعامنىڭ ءوزى شاعىم ايتادى، - دەيدى «قازاۆتوجول» قىزمەتكەرلەرى.
ايتا كەتۋ كەرەك، جول بويىنداعى تازالىق پەن سانيتارلىق نىسانداردى كۇتىپ-ۇستاۋعا بيۋدجەتتەن جىل سايىن ميلليارد تەڭگەگە جۋىق قاراجات جۇمسالادى.
- بۇل قارجى جول قاۋىپسىزدىگىن ارتتىرۋعا، ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋعا جانە سەرۆيستى جاقسارتۋعا باعىتتالۋى مۇمكىن ەدى. الايدا ونىڭ ەداۋىر بولىگى جاۋاپسىز ادامدار قالدىرعان قوقىستى جيناۋعا كەتىپ وتىر. رەسپۋبليكالىق جول - قوقىس توگەتىن ورىن ەمەس. بۇل - بارشا ازاماتقا ورتاق مەملەكەتتىك ينفراقۇرىلىم. ونى تازا ۇستاۋ - جولشىنىڭ عانا ەمەس، جۇرگىزۋشىنىڭ دە، جولاۋشىنىڭ دا، جەرگىلىكتى تۇرعىننىڭ دا ورتاق مىندەتى، - دەدى «قازاۆتوجول» ماماندارى.
«قازاۆتوجول» ۇلتتىق كومپانياسى جول پايدالانۋشىلاردى قاراپايىم ەكولوگيالىق مادەنيەتتى ساقتاۋعا شاقىرادى.
- قوقىس تاستاماڭىز، سانيتارلىق نىسانداردى ۇقىپتى پايدالانىڭىز، تابيعاتقا جاناشىر بولىڭىز، جولشىلاردىڭ ەڭبەگىن جانە مەملەكەتتىك مۇلىكتى قۇرمەتتەڭىز. جول بويىنداعى تازالىق الەۋمەتتىك جەلىدەگى شاعىمنان ەمەس، ءار ادامنىڭ جەكە جاۋاپكەرشىلىگىنەن باستالادى، - دەپ ۇندەۋ جاسادى ۆەدومستۆو.
بۇعان دەيىن استانادا 55 زاڭسىز قوقىس ءۇيىندىسى جويىلعانىن جازعانبىز.