جول اپاتىنىڭ كۋاگەرى نە ىستەۋى كەرەك
استانا. KAZINFORM - جول-كولىك وقيعاسى كەزىندە العاشقى مينۋتتار زارداپ شەككەن ادامنىڭ ءومىرىن ساقتاپ قالۋدا شەشۋشى ءرول اتقارۋى مۇمكىن. ق ر دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى جول اپاتىنىڭ كۋاگەرلەرىنە توتەنشە جاعداي كەزىندە دۇرىس ارەكەت ەتۋ بويىنشا كەڭەس بەردى.
مينيسترلىك ەڭ الدىمەن وقيعا ورنىنداعى قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋ قاجەتتىگىن ەسكەرتەدى. كۋاگەر اپاتتىق شامداردى قوسىپ، ءوزى مەن باسقا ادامدارعا قوسىمشا قاۋىپ تونبەۋىن قاداعالاۋى كەرەك.
جەدەل جاردەمدى قالاي شاقىرۋ كەرەك
جول-كولىك وقيعاسى بولعان جاعدايدا 103 نەمەسە 112 نومىرىنە قوڭىراۋ شالىپ، وقيعانىڭ ناقتى ورنىن جانە زارداپ شەككەندەردىڭ سانىن حابارلاۋ قاجەت.
زارداپ شەككەن ادامنىڭ جاعدايىن تەكسەرىڭىز
ەگەر ادام ەس-ءتۇسسىز بولسا، ونىڭ تىنىس الۋىن تەكسەرۋ كەرەك. زارداپ شەككەن ادام قالىپتى دەم الماي جاتسا، جۇرەك-وكپە رەانيماتسياسىن باستاۋ قاجەت.
ءجور كەزىندە كەۋدە قۋىسىنا 30 رەت باسىپ، كەيىن 2 رەت دەم بەرۋ ۇسىنىلادى. بۇل ارەكەتتى مەديتسينالىق كومەك كەلگەنشە جالعاستىرۋ كەرەك.
قاتتى قان كەتسە نەىستەۋ كەرەك
قان قاتتى كەتكەن جاعدايدا جاراقاتتانعان جەردى تازا ماتامەن نەمەسە داكەمەن باسىپ، جەدەل جاردەم كەلگەنگە دەيىن قىسىمدى ۇستاپ تۇرۋ قاجەت.
زارداپ شەككەن ادامدى سەبەپسىز قوزعالتپاڭىز
مينيسترلىك جول- كولىك وقيعاسىنان كەيىن زارداپ شەككەن ادامدى قاجەت بولماسا ورنىنان قوزعاۋعا بولمايتىنىن ەسكەرتەدى. سەبەبى اپات كەزىندە ومىرتقا جاراقاتى بولۋى مۇمكىن.
وسىعان دەيىن eGov-تا ادام اۋرۋحاناعا تۇسكەن جاعدايدا جاقىندارىنا حابارلايتىن سەرۆيس ىسكە قوسىلعانىن جازعانبىز.