جول اپاتىنان زارداپ شەككەندەرگە وتەماقى كولەمى ارتۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - ەلدە جول اپاتىنان زارداپ شەككەندەرگە تولەنەتىن وتەماقى ەكى ەسەگە ءوسۋى مۇمكىن، دەپ حابارلايدى Jibek Joly تەلەارناسى.
ماجىلىستە مىندەتتى اۆتوساقتاندىرۋ تۋرالى زاڭعا تۇزەتۋ ەنگىزۋ ماسەلەسى قارالىپ جاتىر. قازىر ساقتاندىرۋ كومپانيالارى تولەيتىن سوما كوپ جاعدايدا ەم-دوم مەن وڭالتۋعا جۇمسالاتىن شىعىندى تولىق وتەمەيدى. سول سەبەپتى دەپۋتاتتار تولەم كولەمىن ارتتىرۋدى ۇسىنىپ وتىر.
- جاڭا تۇزەتۋ قابىلدانسا، جول اپاتىنان قازا تاپقان نەمەسە اۋىر جاراقات العان ادامنىڭ وتباسىنا 4000 ا ە ك، ياعني شامامەن 16 ميلليون تەڭگە وتەماقى تولەنەدى. ال مۇگەدەك بولىپ قالسا، 1-توپتاعىلارعا 12 ميلليون، 2-توپقا - 9 ميلليون، 3-توپقا - 4 ميلليون تەڭگە، ال بالالار زارداپ شەكسە، ونىڭ وتباسىنا 8 ميلليون تەڭگەگە جۋىق وتەماقى بەرىلەدى. جەڭىل جاراقات العاندارعا بۇرىنعىداي شامامەن 1 ميلليون تەڭگە كولەمىندە تولەم قاراستىرىلىپ وتىر، - دەلىنگەن تەلەارنا تاراتقان حابارلامادا.
سوڭعى دەرەكتەرگە سۇيەنسەك، بيىل ەلىمىزدە 26 مىڭنان استام جول اپاتى تىركەلىپ، 1300 دەن اسا ادام كوز جۇمعان. مىڭداعان ادام جاراقات الىپ، مۇگەدەك بولىپ قالعان.
ماجىلىسمەن نۇرلان اۋەسبايەۆ ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترىنە مۇگەدەكتەردىڭ جاردەماقىسىن 85 مىڭ تەڭگەگە دەيىن كوتەرۋ كەرەك دەپ ساۋال جولدادى. ونىڭ سوزىنشە، ەلىمىزدە 725 مىڭ مۇگەدەك ادام بار. ءبىراق ولاردىڭ سانى الدەقايدا كوپ بولۋى مۇمكىن. قازىر ءۇشىنشى توپتاعى مۇگەدەكتىڭ جاردەماقىسى - 55474 تەڭگە. اۋەسبايەۆ جاردەماقىنى كەم دەگەندە ەڭ تومەنگى جالاقى 85000 تەڭگەگە دەيىن كوتەرۋدى ۇسىندى.
سونىمەن قاتار مۇگەدەكتىكتى انىقتاۋ پروتسەدۋرالارىن جەڭىلدەتۋدى، الەۋمەتتىك كومەكتەردى ەسەپتەۋدىڭ جاڭا ءادىسناماسىن ازىرلەۋدى تالاپ ەتىپ وتىر.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، ءماجىلىس حالىقتى سۋمەن تارالاتىن اۋرۋلاردان قورعايتىن حالىقارالىق قۇجات راتيفيكاتسياسىن قابىلدادى.