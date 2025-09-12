جول اپاتىنان قازا تاپقان ازاماتتاردىڭ تۋىستارىن ماڭعىستاۋ وبلىسىنا جەتكىزۋ ءۇشىن بورت جىبەرىلدى
اقتاۋ. KAZINFORM - ءى ءى م ۇلتتىق ۇلان بورتى جول اپاتىنان قازا تاپقان ازاماتتاردىڭ تۋىستارىن ماڭعىستاۋ وبلىسىنا جەتكىزۋ ءۇشىن جىبەرىلدى.
بورتتا دەنەلەرىن سايكەستەندىرۋ جانە باسقا قاجەتتى راسىمدەردى وتكىزۋ ءۇشىن جول-كولىك وقيعاسىندا قازا تاپقانداردىڭ تۋىستارى ۇشىپ بارادى.
بورت قازا تاپقانداردىڭ دەنەلەرىن ءوز ايماقتارىنا جەتكىزۋ ءۇشىن دە پايدالانىلادى. قازا تاپقانداردىڭ ىشىندە بەس ايەل قاراعاندى وبلىسىنان، بىرەۋى استانا قالاسىنىڭ تۇرعىنى.
- بۇل شارا قازا تاپقانداردىڭ وتباسىلارىنا جەدەل كومەك كورسەتۋ، دەنەلەردى سايكەستەندىرۋ راسىمدەرىنە قاتىسۋ، ولاردى تاسىمالداۋ جانە كەيىنگى جەرلەۋ ۇيىمداستىرۋ جۇمىستارىن وپەراتيۆتى شەشۋ ماقساتىندا ۇيىمداستىرىلدى، - دەدى ءى ءى م رەسمي وكىلى - دەپارتامەنت باستىعى شىڭعىس الەكەشەۆ.
ايتا كەتەيىك، 11-قىركۇيەك كۇنى ماڭعىستاۋ وبلىسى قاراقيا اۋدانى سەنەك ەلدى مەكەنىنەن 90 شاقىرىم جەردەگى اۆتوجولدا جول اپاتى بولىپ، 10 ادام قازا تاپتى.
سونىمەن قاتار جول اپاتىنان امان قالعان ءۇش ادامنىڭ جاعدايى تۋرالى جازعان ەدىك. سونداي-اق 10 ادامنىڭ ءومىرىن قيعان اپاتتان كەيىن جەدەل شتاب قۇرىلعان ەدى.