ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    14:53, 27 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    جول اپاتى: شاۆكات راحمونوۆتىڭ بۇرىنعى ايەلىنە قاتىستى سوت ۇكىمى شىقتى

    استانا. KAZINFORM - سوت گ. راحمونوۆاعا قاتىستى ادام ولىمىنە اكەپ سوققان جول-كولىك وقيعاسى تۋرالى ءىستى قارادى، دەپ حابارلايدى جامبىل وبلىسىنىڭ ق ءى ج م ا س باسپا ءسوز قىزمەتى.

    Таразда Шавкат Рахмоновтың зайыбына қатысты сот қарауы басталды
    فوتو: Pixabay.com

    جامبىل وبلىسىنىڭ قىلمىستىق ىستەر جونىندەگى مامانداندىرىلعان اۋدانارالىق سوتى ازاماتشا ر.-عا قاتىستى ابايسىزدا 2 ادامنىڭ ولىمىنە اكەپ سوققان جول ءجۇرىسى قاعيدالارىن بۇزۋ فاكتىسى بويىنشا قىلمىستىق ءىستى قارادى (ق ك 345-بابىنىڭ 4-بولىگى).

    سوتتالۋشىنىڭ كىناسى تاراپتاردىڭ ايعاقتارىمەن، ساراپشىلاردىڭ قورىتىندىلارىمەن جانە ءىستىڭ باسقا ماتەريالدارىمەن دالەلدەندى.

    پروكۋرور 7 جىلعا دەيىن اۆتوكولىك قۇرالدارىن باسقارۋ قۇقىعىنان ايىرا وتىرىپ، 5 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرۋدى، جازانى ورىنداۋدى 5 جىلعا كەيىنگە قالدىرۋدى سۇرادى.

    ال جابىرلەنۋشى تاراپتار(سوتتالۋشىنىڭ قايتىس بولعان دوسىنىڭ اكەسى جانە اپكەسىنىڭ جۇبايى) سوتتالۋشىنى كەشىردى، تالاپ قويۋ ارىز بەرمەدى، سوتتان باس بوستاندىعىنان ايىرۋعا بايلانىستى ەمەس جازا تاعايىنداۋدى سۇرادى.

    سونداي-اق، سوتتالۋشى ءوز كىناسىن مويىندامادى.

    سوت ايەلدىڭ 2 جاستان 9 جاسقا دەيىنگى 4 بالاسى بار ەكەنىن ەسكەردى، ونىڭ جازاسىن اۋىرلاتاتىن باسقا ءمان-جايلار انىقتالمادى.

    - سوت ۇكىمىمەن ر. ق ك 345-بابىنىڭ 4-بولىگى بويىنشا كىنالى دەپ تانىلدى جانە وعان 7 جىل مەرزىمگە اۆتوكولىك قۇرالدارىن باسقارۋ قۇقىعىنان ايىرا وتىرىپ، 5 جىل مەرزىمگە باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسى تاعايىندالدى. ق ك 74-بابىنىڭ 1-بولىگىنىڭ نەگىزىندە جازانى ورىنداۋ 5 جىلعا كەيىنگە قالدىرىلدى. ۇكىم زاڭدى كۇشىنە ەنگەن جوق، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    ەسكە سالساق، 2025 -جىلعى 27-شىلدەدە ساعات 8:30 شاماسىندا جامبىل وبلىسى مويىنقۇم اۋدانىنداعى «الماتى- ەكاتەرينبۋرگ» تاسجولىندا «Toyota Land Cruiser» ماركالى اۆتوكولىك اپاتقا ۇشىرادى. ءرولدى تىزگىندەي الماعان شاۆكات راحمونوۆتىڭ ەكس-زايىبى جولدىڭ قارسى بەتىنە شىعىپ، اۋدارىلىپ قالادى. سالدارىنان 2 جولاۋشى (سوتتالۋشىنىڭ دوسى مەن اپكەسى) اۋىر دەنە جاراقاتتارىنان كوز جۇمدى، سوتتالۋشىنىڭ ءوزى اۋرۋحاناعا جاتقىزىلدى.

    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
