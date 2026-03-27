جول اپاتى: شاۆكات راحمونوۆتىڭ بۇرىنعى ايەلىنە قاتىستى سوت ۇكىمى شىقتى
استانا. KAZINFORM - سوت گ. راحمونوۆاعا قاتىستى ادام ولىمىنە اكەپ سوققان جول-كولىك وقيعاسى تۋرالى ءىستى قارادى، دەپ حابارلايدى جامبىل وبلىسىنىڭ ق ءى ج م ا س باسپا ءسوز قىزمەتى.
جامبىل وبلىسىنىڭ قىلمىستىق ىستەر جونىندەگى مامانداندىرىلعان اۋدانارالىق سوتى ازاماتشا ر.-عا قاتىستى ابايسىزدا 2 ادامنىڭ ولىمىنە اكەپ سوققان جول ءجۇرىسى قاعيدالارىن بۇزۋ فاكتىسى بويىنشا قىلمىستىق ءىستى قارادى (ق ك 345-بابىنىڭ 4-بولىگى).
سوتتالۋشىنىڭ كىناسى تاراپتاردىڭ ايعاقتارىمەن، ساراپشىلاردىڭ قورىتىندىلارىمەن جانە ءىستىڭ باسقا ماتەريالدارىمەن دالەلدەندى.
پروكۋرور 7 جىلعا دەيىن اۆتوكولىك قۇرالدارىن باسقارۋ قۇقىعىنان ايىرا وتىرىپ، 5 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرۋدى، جازانى ورىنداۋدى 5 جىلعا كەيىنگە قالدىرۋدى سۇرادى.
ال جابىرلەنۋشى تاراپتار(سوتتالۋشىنىڭ قايتىس بولعان دوسىنىڭ اكەسى جانە اپكەسىنىڭ جۇبايى) سوتتالۋشىنى كەشىردى، تالاپ قويۋ ارىز بەرمەدى، سوتتان باس بوستاندىعىنان ايىرۋعا بايلانىستى ەمەس جازا تاعايىنداۋدى سۇرادى.
سونداي-اق، سوتتالۋشى ءوز كىناسىن مويىندامادى.
سوت ايەلدىڭ 2 جاستان 9 جاسقا دەيىنگى 4 بالاسى بار ەكەنىن ەسكەردى، ونىڭ جازاسىن اۋىرلاتاتىن باسقا ءمان-جايلار انىقتالمادى.
- سوت ۇكىمىمەن ر. ق ك 345-بابىنىڭ 4-بولىگى بويىنشا كىنالى دەپ تانىلدى جانە وعان 7 جىل مەرزىمگە اۆتوكولىك قۇرالدارىن باسقارۋ قۇقىعىنان ايىرا وتىرىپ، 5 جىل مەرزىمگە باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسى تاعايىندالدى. ق ك 74-بابىنىڭ 1-بولىگىنىڭ نەگىزىندە جازانى ورىنداۋ 5 جىلعا كەيىنگە قالدىرىلدى. ۇكىم زاڭدى كۇشىنە ەنگەن جوق، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ەسكە سالساق، 2025 -جىلعى 27-شىلدەدە ساعات 8:30 شاماسىندا جامبىل وبلىسى مويىنقۇم اۋدانىنداعى «الماتى- ەكاتەرينبۋرگ» تاسجولىندا «Toyota Land Cruiser» ماركالى اۆتوكولىك اپاتقا ۇشىرادى. ءرولدى تىزگىندەي الماعان شاۆكات راحمونوۆتىڭ ەكس-زايىبى جولدىڭ قارسى بەتىنە شىعىپ، اۋدارىلىپ قالادى. سالدارىنان 2 جولاۋشى (سوتتالۋشىنىڭ دوسى مەن اپكەسى) اۋىر دەنە جاراقاتتارىنان كوز جۇمدى، سوتتالۋشىنىڭ ءوزى اۋرۋحاناعا جاتقىزىلدى.