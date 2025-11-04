ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    10:23, 04 - قاراشا 2025 | GMT +5

    جول اپاتى ارتادى: ش ق و-دا جۇرگىزۋشىلەرگە ەسكەرتۋ جاسالدى

    وسكەمەن. KAZINFORM - شىعىس قازاقستان وبلىسىندا قىستا جول-كولىك وقيعالارىنىڭ سانى ارتادى.

    дтп
    فوتو: كادر ۆيدەو دان

    بىلتىر قىس كەزىندە ءوڭىر اۋماعىندا 1100 دەن استام جول اپاتى تىركەلىپ، سونىڭ سالدارىنان 48 ادام كوز جۇمدى.

    سونداي-اق جول-كولىك وقيعالارىنان جاراقات العاندار دا كوبەيگەن. اپاتتاردىڭ جيىلەۋىنە نەگىزىنەن اۋا رايى قولايسىزدىعى سەبەپ بولادى.

    - سول ءۇشىن قىس مەزگىلىندە جۇرگىزۋشىلەر جول قوزعالىسى ەرەجەلەرىن قاتاڭ ساقتاپ، جىلدامدىقتى رۇقسات ەتىلگەن شەكتەن اسىرماۋى قاجەت. جولداعى شەكتەۋلەر تۋرالى اقپاراتتاردى دا نازاردان تىس قالدىرماۋ كەرەك، - دەدى ش ق و پوليتسيا دەپارتامەنتى اكىمشىلىك پوليتسيا باسقارماسى باستىعىنىڭ ورىنباسارى يگور كليشين.

    ايتا كەتەيىك، وتكەن قىسقى كەزەڭدە وڭىردە اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىنا بايلانىستى جولداردا 120 دان استام قوزعالىس شەكتەلگەن.

    - جابىق تۇرعىن جول ۋچاسكەلەرىنە شىققاندارعا ق ر ا ق ب ت ك-نىڭ 667-بابى بويىنشا جاۋاپكەرشىلىك قاراستىرىلعان. مۇنداي جاعدايدا جۇرگىزۋشىلەرگە 30 ا ە ك مولشەرىندە ايىپپۇل نەمەسە 15 تاۋلىككە دەيىن اكىمشىلىك قاماۋعا الۋ جازاسى قولدانىلادى، - دەدى ي. كليشين.

    ەسكە سالساق، وسىعان دەيىن شىعىس قازاقستاندا قار كوشكىنىن ەرتە ەسكەرتۋ جۇيەسى ەنگىزىلىپ جاتقانى حابارلانعان.

    اۆتور

    بوتاكوز كەنجەحان قىزى

    تەگ:
    ايماق اۋارايى شىعىس قازاقستان جاڭالىقتارى
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار