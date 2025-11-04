جول اپاتى ارتادى: ش ق و-دا جۇرگىزۋشىلەرگە ەسكەرتۋ جاسالدى
وسكەمەن. KAZINFORM - شىعىس قازاقستان وبلىسىندا قىستا جول-كولىك وقيعالارىنىڭ سانى ارتادى.
بىلتىر قىس كەزىندە ءوڭىر اۋماعىندا 1100 دەن استام جول اپاتى تىركەلىپ، سونىڭ سالدارىنان 48 ادام كوز جۇمدى.
سونداي-اق جول-كولىك وقيعالارىنان جاراقات العاندار دا كوبەيگەن. اپاتتاردىڭ جيىلەۋىنە نەگىزىنەن اۋا رايى قولايسىزدىعى سەبەپ بولادى.
- سول ءۇشىن قىس مەزگىلىندە جۇرگىزۋشىلەر جول قوزعالىسى ەرەجەلەرىن قاتاڭ ساقتاپ، جىلدامدىقتى رۇقسات ەتىلگەن شەكتەن اسىرماۋى قاجەت. جولداعى شەكتەۋلەر تۋرالى اقپاراتتاردى دا نازاردان تىس قالدىرماۋ كەرەك، - دەدى ش ق و پوليتسيا دەپارتامەنتى اكىمشىلىك پوليتسيا باسقارماسى باستىعىنىڭ ورىنباسارى يگور كليشين.
ايتا كەتەيىك، وتكەن قىسقى كەزەڭدە وڭىردە اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىنا بايلانىستى جولداردا 120 دان استام قوزعالىس شەكتەلگەن.
- جابىق تۇرعىن جول ۋچاسكەلەرىنە شىققاندارعا ق ر ا ق ب ت ك-نىڭ 667-بابى بويىنشا جاۋاپكەرشىلىك قاراستىرىلعان. مۇنداي جاعدايدا جۇرگىزۋشىلەرگە 30 ا ە ك مولشەرىندە ايىپپۇل نەمەسە 15 تاۋلىككە دەيىن اكىمشىلىك قاماۋعا الۋ جازاسى قولدانىلادى، - دەدى ي. كليشين.
ەسكە سالساق، وسىعان دەيىن شىعىس قازاقستاندا قار كوشكىنىن ەرتە ەسكەرتۋ جۇيەسى ەنگىزىلىپ جاتقانى حابارلانعان.
اۆتور
بوتاكوز كەنجەحان قىزى