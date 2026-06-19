جوعارى وقۋ ورىندارىنا 20-ماۋسىمدا قۇجات قابىلداۋ باستالادى
استانا. KAZINFORM – ق ر عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگى 20-ماۋسىمنان باستاپ ەلىمىزدىڭ بارلىق جوعارى وقۋ ورىندارىندا قابىلداۋ كوميسسيالارىنىڭ جۇمىسى باستالاتىنىن حابارلادى.
ۇ ب ت تاپسىرىپ، مەملەكەتتىك ءبىلىم بەرۋ گرانتتارى كونكۋرسىنا قاتىسۋدى جوسپارلامايتىن تالاپكەرلەر 20 ماۋسىمنان باستاپ وزدەرى تاڭداعان جوعارى وقۋ ورىندارىنا اقىلى نەگىزدە وقۋعا ءتۇسۋ ءۇشىن قۇجاتتارىن تاپسىرا الادى.
مەملەكەتتىك ءبىلىم بەرۋ گرانتىن الۋعا ۇمىتكەر تالاپكەرلەر ءۇشىن گرانتتار كونكۋرسىنا قاتىسۋعا وتىنىشتەر قابىلداۋ 2026 -جىلعى 13-20-شىلدە ارالىعىندا جۇرگىزىلەدى. وسى كەزەڭدە تالاپكەرلەر وزدەرى وقۋعا تۇسكىسى كەلەتىن ءبىلىم بەرۋ باعدارلامالارى مەن جوعارى وقۋ ورىندارىن تاڭداي الادى.
مەملەكەتتىك ءبىلىم بەرۋ گرانتتارى كونكۋرسىنا قاتىسۋعا وتىنىشتەر تالاپكەر تاڭداعان جوعارى وقۋ ورنىنا قاراماستان كەز كەلگەن جوعارى وقۋ ورنىنىڭ قابىلداۋ كوميسسياسى ارقىلى قابىلدانادى. تالاپكەرلەرگە قولايلى جاعداي جاساۋ ماقساتىندا وتىنىشتەردى جوعارى وقۋ ورىندارىنىڭ ۆيرتۋالدى قابىلداۋ كوميسسيالارى ارقىلى جانە eGov ەلەكتروندىق ۇكىمەت پورتالى ارقىلى ونلاين فورماتتا تاپسىرۋ مۇمكىندىگى دە قاراستىرىلعان.
- ەستەرىڭىزگە سالا كەتسەك، مينيمالدى شەكتى بالدار وزگەرىسسىز قالدى. ۇلتتىق جوعارى وقۋ ورىندارىنا ءتۇسۋ شەكتى بالى - 65 بال، باسقا ج و و-لارعا 50 بال، «پەداگوگيكالىق عىلىمدار» ءبىلىم بەرۋ سالاسى بويىنشا - 75 بال، «دەنساۋلىق ساقتاۋ» ءبىلىم بەرۋ سالاسى بويىنشا - 70 بال، «قۇقىق» دايارلاۋ باعىتى بويىنشا - 75 بال. بۇل رەتتە «قازاقستان تاريحى» جانە ۇ ب ت- نىڭ ەكى بەيىندىك ءپانى جانە (نەمەسە) شىعارماشىلىق ەمتيحان بويىنشا كەمىندە 5 بال، ال «وقۋ ساۋاتتىلىعى» مەن «ماتەماتيكالىق ساۋاتتىلىق» پاندەرى بويىنشا كەمىندە 3 بالدان جيناۋ قاجەت. جوعارى وقۋ ورىندارى ءبىلىم بەرۋ باعدارلامالارىنىڭ توپتارى بويىنشا وزدەرىنىڭ شەكتى بالدارىن بەلگىلەي الاتىنىن ايتا كەتكەن ءجون، - دەلىنگەن حابارلامادا.
مەملەكەتتىك ءبىلىم بەرۋ گرانتتارىنىڭ يەگەرلەرى ءتىزىمى 2026 -جىلعى 10 تامىزعا دەيىن جاريالانادى.
- تالاپكەرلەردىڭ نازارىن شىعارماشىلىق جانە ارنايى ەمتيحانداردى وتكىزۋ ءتارتىبى، ءبىلىم بەرۋ باعدارلامالارىنىڭ ەرەكشەلىكتەرى، وقۋ شارتتارى، جاتاقحانامەن قامتاماسىز ەتۋ جانە وقۋعا تۇسۋگە قاتىستى وزگە دە ماسەلەلەر بويىنشا وزدەرىن قىزىقتىراتىن جوعارى وقۋ ورىندارىنىڭ قابىلداۋ كوميسسيالارىنا تىكەلەي جۇگىنۋگە شاقىرامىز، - دەپ حابارلايدى ق ر عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
جوعارى وقۋ ورىندارىنا قۇجات قابىلداۋ 2026 -جىلعى 25-تامىزعا دەيىن جالعاسادى.
وسىعان دەيىن قازاقستاندا ءبىلىم بەرۋ گرانتتارىن تاعايىنداۋ كونكۋرسىنا قۇجات قابىلداۋ 13-20-شىلدە ارالىعىندا وتەدى.