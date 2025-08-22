جوعارى ساياسي ديالوگتىڭ ارقاسىندا ەكى ەلدىڭ ىقپالداستىعىن جاڭا ساپالى دەڭگەيگە كوتەرەمىز - پرەزيدەنت
بىشكەك. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن سادىر جاپاروۆ قازاقستان مەن قىرعىزستان جوعارى مەملەكەتارالىق كەڭەسىنىڭ وتىرىسىنا قاتىستى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن سادىر جاپاروۆتىڭ توراعالىعىمەن قازاقستان مەن قىرعىزستان جوعارى مەملەكەتارالىق كەڭەسىنىڭ جەتىنشى وتىرىسى ءوتتى.
مەملەكەت باسشىسى باۋىرلاس قىرعىز ەلىنە شاقىرعانى ءۇشىن سادىر جاپاروۆقا العىس ايتىپ، بۇل رەسمي ساپارىنىڭ ماقساتى - قازاق- قىرعىز بايلانىسىن نىعايتىپ، ءوزارا ءتيىمدى ىنتىماقتاستىقتى كۇشەيتە ءتۇسۋ ەكەنىن جەتكىزدى.
- ءبىز جوعارى ساياسي ديالوگتىڭ ارقاسىندا ەكى ەلدىڭ ىقپالداستىعىن جاڭا ساپالى دەڭگەيگە كوتەرەمىز. مەن بۇعان كامىل سەنەمىن. قاسيەتتى الاتاۋدىڭ قوس قىرانى سياقتى قازاق پەن قىرعىز - ەجەلدەن ەنشىسى ءبىر، تاعدىرى ورتاق اعايىندى حالىقتار. قيىن ساتتە ءبىر- بىرىنە دەمەۋ، قۋانىشتى كۇندە تىلەۋلەس بولا بىلگەن ەلدەر. تاريحتىڭ تالاي تەزىنەن امان وتكەن دوستىعىمىز - اتا- بابادان قالعان امانات، ۇرپاقتان ۇرپاققا بەرىلگەن رۋحاني قازىنا. ءقازىر قوس حالىقتىڭ اراسىنداعى قارىم- قاتىناس ءوزارا سەنىم مەن سىيلاستىققا نەگىزدەلگەن بەرىك ارىپتەستىككە ۇلاستى. ەكى ەلدىڭ بايلانىسى وداقتاستىق رۋحىندا دامىپ كەلەدى. قىرعىزستان - قازاقستاننىڭ ايماقتاعى باستى ستراتەگيالىق سەرىكتەسىنىڭ ءبىرى. ەكىجاقتى ساۋدا- ساتتىق كولەمى شامامەن 2 ميلليارد دوللارعا جەتتى. بۇل كورسەتكىشتى ەسەلەۋگە بارلىق مۇمكىندىك بار. ينۆەستيتسيالىق ىنتىماقتاستىق جىلدان جىلعا نىعايا تۇسۋدە. سونىڭ ارقاسىندا ءتۇرلى بىرلەسكەن جوبالار تابىستى جۇزەگە اسىرىلدى. سۋ- ەنەرگەتيكا سالاسىندا ءوزارا ۇيلەسىمدى جۇمىس اتقارىلىپ جاتىر. مادەني- گۋمانيتارلىق سالاداعى بايلانىسىمىز دا كۇشەيىپ كەلەدى، - دەدى قازاقستان پرەزيدەنتى.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ ايتۋىنشا، ەلىمىز قىرعىزستانمەن ىقپالداستىقتى تەرەڭدەتە تۇسۋگە ايرىقشا كوڭىل بولەدى.
- بىلتىر وداقتاستىق قاتىناستاردى كەڭەيتۋ تۋرالى تاريحي شارتقا قول قويدىق. بۇگىن ءبىز ىنتىماقتاستىقتىڭ كەشەندى جوسپارىن قابىلدايمىز. وسى ماڭىزدى قادامدار قازاق- قىرعىز بايلانىسىن دامىتۋعا تىڭ سەرپىن بەرەدى دەپ سەنەمىن. ەكى ەلدىڭ ۇكىمەتتەرى بۇل جوسپاردا كورسەتىلگەن ماقسات-مىندەتتەردى باسشىلىققا الۋعا ءتيىس، - دەدى قاسىم- جومارت توقايەۆ.
قىرعىزستان پرەزيدەنتى قازاقستانمەن دوستىق، تاتۋ كورشىلىك جانە بەكەم باۋىرلاستىق رۋحىنداعى قارىم- قاتىناستى جان-جاقتى نىعايتۋعا بەيىل ەكەنىن جەتكىزدى
- قازاقستان - ءبىزدىڭ ەڭ جاقىن كورشىمىز، قىرعىزستاننىڭ سىرتقى ساياساتىندا ەرەكشە ورىن الاتىن باۋىرلاس ەل، نەگىزگى ساۋدا سەرىكتەستەرىمىزدىڭ ءبىرى. قۇرمەتتى قاسىم-جومارت كەمەل ۇلى، ءسىزدىڭ قولداۋىڭىزدىڭ ارقاسىندا مەملەكەتتەرىمىزدىڭ اراسىنداعى ستراتەگيالىق ىنتىماقتاستىق پەن وداقتاستىق قاتىناستار نىق دامىپ كەلە جاتقانىن ايرىقشا اتاپ وتكىم كەلەدى. ءبىزدىڭ حالىقتارىمىز ەرتەدەن دوستىق پەن كەلىسىمدە ءومىر ءسۇردى، ءبىر-ءبىرىن قولداپ وتىردى. قالىپتاسقان تاتۋلىعىمىزدىڭ نەگىزىندە ءبىز بارلىق ماسەلەنى بىرلەسە شەشە الامىز دەپ سەنەمىن. ويتكەنى قىرعىز بەن قازاق - ەگىز سەكىلدى ۇقساس ەلدەر. ۇلى اباي «ەش قازاق قىرعىز بەن قازاقتىڭ ءبىر تۇقىمداس ەكەنىنە تالاسپايدى» دەگەن، - دەدى سادىر جاپاروۆ.
وتىرىس بارىسىندا ساۋدا-ەكونوميكالىق، كولىك- ترانزيتتىك، سۋ- ەنەرگەتيكالىق جانە مادەني- گۋمانيتارلىق سالالارداعى ىنتىماقتاستىق ماسەلەلەرى قاراستىرىلدى.
جيىندا قىرعىز رەسپۋبليكاسى مينيسترلەر كەڭەسى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى - سۋ رەسۋرستارى، اۋىل شارۋاشىلىعى، وڭدەۋ ونەركاسىبى ءمينيسترى باقىت توروبايەۆ، قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەمەر- ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى - ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى سەرىك جۇمانعارين، قىرعىز رەسپۋبليكاسى ەكونوميكا جانە كوممەرتسيا ءمينيسترى باقىت سىدىقوۆ، قىرعىز رەسپۋبليكاسى كولىك جانە كوممۋنيكاتسيا ءمينيسترى ابساتتار سىرگابايەۆ، قىرعىز رەسپۋبليكاسى مەملەكەتتىك ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتى شەكارا قىزمەتىنىڭ ديرەكتورى ابديكاريم اليمبايەۆ، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كولىك ءمينيسترى نۇرلان ساۋرانبايەۆ، قىرعىز رەسپۋبليكاسى ەنەرگەتيكا ءمينيسترى تاالايبەك يبرايەۆ، قازاقستان رەسپۋبليكاسى ەنەرگەتيكا ءمينيسترى ەرلان اقكەنجەنوۆ، قازاقستان رەسپۋبليكاسى سۋ رەسۋرستارى جانە يرريگاتسيا ءمينيسترى نۇرجان نۇرجىگىتوۆ، قىرعىز رەسپۋبليكاسى مادەنيەت، اقپارات، سپورت جانە جاستار ساياساتى ءمينيسترى ميربەك مامبەتاليەۆ، قازاقستان رەسپۋبليكاسى مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى ايدا بالايەۆا بايانداما جاسادى.
قازاقستاننىڭ عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم ءمينيسترى ساياسات نۇربەك پەن قىرعىزستاننىڭ عىلىم، جوعارى ءبىلىم جانە يننوۆاتسيا ءمينيسترى باقتيار وروزوۆ وش مەملەكەتتىك ۋنيۆەرسيتەتى بازاسىندا ل. ن. گۋميليەۆ اتىنداعى ەۋرازيا ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ فيليالى اشىلعانىن مالىمدەدى.