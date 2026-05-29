LIVE: جوعارى ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق كەڭەستىڭ كەڭەيتىلگەن وتىرىسى
استانا. KAZINFORM - استانادا جوعارى ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق كەڭەس وتىرىسى باستالدى.
قازىرگى ۋاقىتتا ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداققا مۇشە مەملەكەتتەر باسشىلارىن رەسمي قارسى الۋ ءراسىمى ءوتىپ جاتىر.
ودان كەيىن دەلەگاتسيا باسشىلارىنىڭ قاتىسۋىمەن ءداستۇرلى بىرلەسكەن سۋرەتكە ءتۇسۋ ءراسىمى وتەدى.
ايتا كەتەيىك، كەشە ەلوردادا V ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق فورۋمى ءوتتى.
بۇل جيىنعا رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتين، قىرعىزستان پرەزيدەنتى سادىر جاپاروۆ، بەلارۋس پرەزيدەنتى الەكساندر لۋكاشەنكو، ارمەنيا ۆيتسە- پرەمەرى مگەر گريگوريان، كۋبا رەسپۋبليكاسىنىڭ ۆيتسە-پرەزيدەنتى سالۆادور ۆالدەس مەسا، ۆەتنام پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى حو كۋوك زۋنگ، موڭعوليا پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى نيامتايشيرىن نومتويبايار، ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق كوميسسيا القاسىنىڭ ءتوراعاسى باقىتجان ساعىنتايەۆ جانە تاعى دا باسقا لاۋازىمدى رەسمي تۇلعالار كەلدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، كەشە تاڭەرتەڭ ق ر پرەزيدەنتى ەلىمىزگە مەملەكەتتىك ساپارمەن كەلگەن رەسەي فەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتيندى قارسى الدى. قازاقستان مەن رەسەي پرەزيدەنتتەرى شاعىن جانە كەڭەيتىلگەن قۇرامدا كەلىسسوزدەر وتكىزدى. ودان سوڭ ب ا ق وكىلدەرىنە مالىمدەمە جاسادى.