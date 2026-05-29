    LIVE: جوعارى ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق كەڭەستىڭ كەڭەيتىلگەن وتىرىسى

    استانا. KAZINFORM - استانادا جوعارى ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق كەڭەس وتىرىسى باستالدى.

    Фото: Kazinform

    قازىرگى ۋاقىتتا ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداققا مۇشە مەملەكەتتەر باسشىلارىن رەسمي قارسى الۋ ءراسىمى ءوتىپ جاتىر.

    ودان كەيىن دەلەگاتسيا باسشىلارىنىڭ قاتىسۋىمەن ءداستۇرلى بىرلەسكەن سۋرەتكە ءتۇسۋ ءراسىمى وتەدى.

    ايتا كەتەيىك، كەشە ەلوردادا V ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق فورۋمى ءوتتى.

    بۇل جيىنعا رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتين، قىرعىزستان پرەزيدەنتى سادىر جاپاروۆ، بەلارۋس پرەزيدەنتى الەكساندر لۋكاشەنكو، ارمەنيا ۆيتسە- پرەمەرى مگەر گريگوريان، كۋبا رەسپۋبليكاسىنىڭ ۆيتسە-پرەزيدەنتى سالۆادور ۆالدەس مەسا، ۆەتنام پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى حو كۋوك زۋنگ، موڭعوليا پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى نيامتايشيرىن نومتويبايار، ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق كوميسسيا القاسىنىڭ ءتوراعاسى باقىتجان ساعىنتايەۆ جانە تاعى دا باسقا لاۋازىمدى رەسمي تۇلعالار كەلدى.

    ەسكە سالا كەتەيىك، كەشە تاڭەرتەڭ ق ر پرەزيدەنتى ەلىمىزگە مەملەكەتتىك ساپارمەن كەلگەن رەسەي فەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتيندى قارسى الدى. قازاقستان مەن رەسەي پرەزيدەنتتەرى شاعىن جانە كەڭەيتىلگەن قۇرامدا كەلىسسوزدەر وتكىزدى. ودان سوڭ ب ا ق وكىلدەرىنە مالىمدەمە جاسادى.

    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
