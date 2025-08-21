جوعارى اۋديتورلىق پالاتا جەر كودەكسىندەگى قايشىلىقتى جويدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسى جوعارى اۋديتورلىق پالاتاسىنىڭ ۇسىنىمى نەگىزىندە ۇكىمەت جەر كودەكسىندەگى قايشىلىقتاردى جويۋ بويىنشا شارالار قابىلدادى. بۇل تۋرالى پالاتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.
بۇعان دەيىن جوعارى اۋديتورلىق پالاتا جەر رەسۋرستارىن باسقارۋ تيىمدىلىگىنە مەملەكەتتىك اۋديت جۇرگىزدى. تەكسەرۋ بارىسىندا ولاردىڭ پايدالانىلۋى، قورعالۋى، سونداي-اق گەودەزيا جانە كارتوگرافيا ماسەلەلەرى قارالدى. ناتيجەسىندە جەر كودەكسىندە مىناداي قايشىلىق انىقتالدى:
- 14-1-باپتا جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندارعا جەك نىساندارىن، يندۋستريالىق-يننوۆاتسيالىق جوبالاردى جانە باسىم ينۆەستجوبالاردى سالۋعا جەر بەرۋ جونىندە ۇسىنىستار مەن شەشىمدەر جوبالارىن دايىنداۋ وكىلەتتىگى بەرىلگەن؛
- ال 16-باپتا بۇل وكىلەتتىك ولاردىڭ قۇزىرەتىنەن الىپ تاستالعان.
وسى قايشىلىقتى جويۋ ءۇشىن جوعارى اۋديتورلىق پالاتا ۇكىمەتكە زاڭناماعا ءتيىستى وزگەرىستەر ەنگىزۋدى ۇسىندى.
سونىڭ ناتيجەسىندە 2025 -جىلعى 17-شىلدەدە «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كەيبىر زاڭنامالىق اكتىلەرىنە استانانى جانە رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار قالالاردى، ۇلتتىق جوبالاردى دامىتۋ، كاسىپكەرلىك جانە مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ فۋنكسيالارىن وڭتايلاندىرۋ ماسەلەلەرى بويىنشا وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ تۋرالى» قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ زاڭى قابىلداندى.
جەر كودەكسىنىڭ 14-1-بابىنان وبلىستىق اكىمدىكتەردىڭ جەك نىساندارى، يندۋستريالىق-يننوۆاتسيالىق جانە باسىم ينۆەستجوبالارعا جەر ءبولۋ جونىندە ۇسىنىستار مەن شەشىمدەر جوبالارىن دايىنداۋ وكىلەتتىگى (كاسىپكەرلىك كودەكسىنە سايكەس) الىنىپ تاستالدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن جوعارى اۋديتورلىق پالاتا عىلىمدى دامىتۋ سالاسىندا 42,5 ميلليارد تەڭگە ءتيىمسىز پايدالانىلعانعانىن ءمالىم ەتكەن ەدى.