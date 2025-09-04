جوعارعى سوت سۋدياسى قىزمەتىنەن بوساتىلدى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن سەناتتىڭ جالپى وتىرىسىندا ق ر جوعارعى سوتىنىڭ سۋدياسى قىزمەتىنەن بوساتىلدى.
پالاتا وتىرىسىندا جوعارى سوت كەڭەسىنىڭ ءتوراعاسى دميتري مالاحوۆ پرەزيدەنتتىڭ ۇسىنىمىن وقىپ بەردى.
- سەناتتىڭ قاراۋىنا بەرىك ناجىميدەنوۆتى جوعارعى سوتتىڭ سۋدياسى قىزمەتىنەن بوساتۋ تۋرالى مەملەكەت باسشىسىنىڭ ۇسىنىسى ەنگىزىلدى. ول تاجىريبەلى زاڭگەر جانە قارجىلىق قاداعالاۋ سالاسىنىڭ مامانى. پرەزيدەنتتىڭ جارلىعىمەن بەرىك تولەۋتاي ۇلى اكىمشىلىك ىستەر جونىندەگى كاسساتسيالىق سوت ءتوراعاسى بولىپ تاعايىندالدى. بۇل تۇرعىدا ونىڭ باسقا قىزمەتكە تاعايىندالۋىنا بايلانىستى جوعارعى سوت سۋدياسى قىزمەتىنەن بوساتۋ جونىندەگى ۇسىنىمدى قولداۋدى سۇرايمىز، - دەدى دميتري مالاحوۆ.
سەناتورلار بۇل ۇسىنىسقا قولداۋ ءبىلدىرىپ داۋىس بەردى.
ەسكە سالساق، بيىل جازدا جاڭا كاسساتسيالىق سوتتاردىڭ ءتوراعالارى مەن سۋديالارى تاعايىندالدى.
وسى ورايدا اكىمشىلىك ىستەر جونىندەگى كاسساتسيالىق سوت ءتوراعاسى قىزمەتىنە بەرىك تولەۋتاي ۇلى ناجىميدەنوۆ بەكىتىلدى.