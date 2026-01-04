جوعارعى سوت شەشىمى: ۆەنەسۋەلادا پرەزيدەنت مىندەتىن ۆيتسە-پرەزيدەنت اتقارادى
استانا. KAZINFORM - ۆەنەسۋەلانىڭ جوعارعى سوتى ۆيتسە-پرەزيدەنت دەلسي رودريگەستى ەل پرەزيدەنتىنىڭ مىندەتىن اتقارۋعا مىندەتتەدى. بۇل تۋرالى شينحۋا جازدى.
جوعارعى سوتتىڭ شەشىمىنە سايكەس، دەلسي رودريگەس نيكولاس مادۋرو تۇتقىندالعاننان كەيىن پرەزيدەنتتىڭ مىندەتىن ۋاقىتشا اتقارادى.
ەسكە سالا كەتسەك، ا ق ش ۆەنەسۋەلاعا جانە ونىڭ كوشباسشىسى، پرەزيدەنت نيكولاس مادۋروعا قارسى اۋقىمدى وپەراتسيانى ءساتتى جۇرگىزدى. ناتيجەسىندە مادۋرو جۇبايىمەن بىرگە ۇستالىپ، ەلدەن ەۆاكۋاتسيالاندى.
ۆەنەسۋەلا پرەزيدەنتى نيكولاس مادۋرو مەن ونىڭ ايەلى سيليا فلورەسكە ناركوتەرروريزمگە قاتىستى، اتاپ ايتقاندا كوكاين اكەلۋ، پۋلەمەتتەر مەن جارىلعىش قۇرىلعىلاردى ساقتاۋ، ا ق ش-قا قارسى پۋلەمەتتەر مەن جارىلعىش قۇرىلعىلاردى يەمدەنۋ ءۇشىن ءسوز بايلاسۋ ايىپتارى تاعىلدى.
ال ۇلى بريتانيا پرەمەر-ءمينيسترى كير ستارمەر ءوز ەلىنىڭ ا ق ش-تىڭ ۆەنەسۋەلاداعى اسكەري وپەراتسياعا ەشقانداي قاتىسى جوق ەكەنىن، وعان ارالاسپاعانىن مالىمدەدى.
اسكەري وپەراتسيادان سوڭ دونالد ترامپ ا ق ش ۆەنەسۋەلانى باسقاراتىنىن ايتتى.
ال ۆەنەسۋەلا ۆيتسە-پرەزيدەنتى دەلسي رودريگەس ا ق ش-تان نيكولاس مادۋرونى دەرەۋ بوساتۋدى تالاپ ەتىپ، «ۆەنەسۋەلا ەشبىر ەلدىڭ وتارى بولمايتىنىن» جاريا ەتتى.
قازىرگى تاڭدا مادۋرو مەن ونىڭ جۇبايى ارنايى ۇشاقپەن نيۋ-يورك شتاتىنا جەتكىزىلىپ، ۋاقىتشا تەرگەۋ يزولياتورىنا قامالدى.
وكىنىشكە قاراي ا ق ش-تىڭ ۆەنەسۋەلاعا جاساعان شابۋىلى سالدارىنان كەمىندە 40 ادام قازا تاپتى.
بۇدان بولەك، كولۋمبياداعى ۆەنەسۋەلالىق ميگرانتتار قۋانىشتان بوگاتادا مەرەكەلىك شەرۋگە شىقتى.
دەگەنمەن بىرنەشە ەلدىڭ بيلىگى ا ق ش-تىڭ لاتىن امەريكاسى ەلىنە جاسالعان كولەمدى شابۋىلىنان كەيىن ۆەنەسۋەلاداعى جاعدايعا قاتىستى الاڭداۋشىلىعىن ءبىلدىردى.