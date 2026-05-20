جوڭعار-الاتاۋىندا قوڭىر ايۋعا قاتىستى كۇتپەگەن جاعداي بولدى
استانا. KAZINFORM -جوڭعار-الاتاۋى مەملەكەتتىك ۇلتتىق تابيعي پاركىندە تيان-شان قوڭىر ايۋى تاماقتىڭ يىسىنە ەلىتىپ، ءتىپتى ورمانشىلاردىڭ ۇيىنە كەلگەن. بۇل تۋرالى ۇلتتىق پاركتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.
- اتالعان جاعداي «جوڭعار- الاتاۋى م ۇ ت پ» ر م م-ءنىڭ اتتاپقان شاتقالىندا ورنالاسقان ۇزاق مەرزىمدى سەرىكتەستىك اۋماعى - «تابيعات ورح» ج ش س اۋماعىندا تىركەلدى. تيان-شان قوڭىر ايۋى ادامعا سيرەك شابۋىل جاسايتىن اڭداردىڭ قاتارىنا جاتادى. الدىن الا مالىمەت بويىنشا، ايۋ اتالعان اۋماققا تاعام يىسىنە بايلانىستى كەلگەن. وقيعا سالدارىنان زارداپ شەككەندەر جوق،-دەلىنگەن حابارلامادا.
ۇلتتىق پارك قىزمەتكەرلەرى جابايى جانۋارلاردى كورگەن جاعدايدا ولاردى تاماقتاندىرۋعا تىرىسپاۋعا شاقىردى. سونداي-اق، پارك اۋماعىندا تاماق قالدىقتارىن قالدىرماۋ جونىندە قاتاڭ ەسكەرتۋ جاسادى.
قاۋىپسىزدىك ەرەجەلەرىن قاتاڭ ساقتاپ، تابيعاتقا جاناشىرلىقپەن قاراۋعا شاقىردى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعاكن دەيىن ىلە-الاتاۋى مەملەكەتتىك ۇلتتىق تابيعي پاركى 2026-جىلعى اقپان ايىندا سپۋتنيكتىك قارعىباۋ تاعىلعان ءىلبىستى باقىلاۋ جۇمىستارىن جالعاستىرىپ وتىرعانىن جازدىق. جىرتقىش وزىنە ءتان مەكەن ەتۋ اۋماعىندا ەركىن قوزعالىپ جۇرگەنىن بايقاۋعا بولادى.