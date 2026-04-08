جوعالىپ تابىلعان سۋرەت
مىنا ءبىر كوپكە تانىمال سۋرەت 1921-جىلى 5 - مامىر كۇنى تاشكەنت قالاسىنىڭ قاراپايىم شايحاناسىندا ءتۇسىرىلىپتى. بەينەدە وزبەكشە كيىنگەن ءۇش ادام وتىر. بۇلار سول تۇستاعى قازاقتىڭ بەتكە ۇستار ارىستارى.
ورتادا وتىرعان ءمىرجاقىپ دۋلات ۇلى. وعان قورقور تۇتاتىپ بەرىپ جاتقان - عازىمبەك ءبىرىمجان ۇلى. ال وڭ جاقتا اق شاينەكتەن شاي قۇيىپ بەرۋشى - احمەتسافا يۋسۋپوۆ.
بۇل فوتو تۋرالى م. دۋلات ۇلىنىڭ ارتىندا قالعان اسىل تۇياعى گۇلنار اپاي ءمىرجاقىپ قىزىنىڭ ەستەلىگى بار. وندا: «پاپام 1920-جىلدارى تاشكەنتكە كەلىپ، تۇركىستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ورگانى «اق جول» گازەتىندە قىزمەت ىستەپ جۇرگەن تۇستا شاھار تۇرعىندارى، ونىڭ ىشىندە ءوزىنىڭ پىكىرلەس، قالامداستارى، باۋىرلاستارى ءبىر- ءبىرىن جاقىن تارتىپ سىيلاسىپ تۇرىپتى.
«وزبەك حالقى مەيماندوس، كەڭپەيىلدى، وتە سىپايى، ادامدى تەز باۋراپ اكەتەتىن مايدا ءتىلدى جاندار» دەپ ايتىپ وتىراتىن پاپام. پاپام سۋرەتكە تۇسكەندى ءتاۋىر كورەتىن، ءوزىنىڭ ايتۋىنشا، ءبىر كۇنى وزبەك جولداستارى: «ميرياكۋب افەندى، قىزىق بولسىن، سىزدەر شايحانتاۋىردە كەيىفلەنىپ قورقور تارتىپ، جايىلعان داستارقان باسىندا كوك شاي ءىشىپ، عازىمبەك، احمەتسافا مىرزا ۇشەۋىڭىز گاپلاشىپ وتىرعانداي سۋرەتكە ءتۇسىپ، بىزگە ەسكەرتكىش ەتىپ قالدىرىڭىز دەگەن سوڭ وسى سۋرەتتى قالدىرعان ەكەن. سۋرەتتىڭ تومەنگى جاعىنا پاپام ءوز قولىمەن «وسارتيۆشيەسيا كيرگيزى ۆ چايحانە، 5.V.1921 گ.» دەپ جازىپتى. وزبەك سالتى بويىنشا شاپان كيگەن ادام موينىن جاپپاي، ءتوسىن اشىق ۇستايدى ەكەن. ونى بىلەتىن عازىمبەك ءبىرىمجانوۆ پەن احمەتسافا يۋسۋپوۆ وسى سالتتى ساقتاپتى. ال پاپامنىڭ كويلەگىنىڭ جاعاسى شاپانىنىڭ ىشىنەن كورىنىپ تۇر. وسى جا-يىندا پاپام: «قاسىمداعى عازىمبەك پەن احمەتسافا ءبارىن اڭعاراتىن جاستار ەمەس پە، مەنىڭ ەسىمە سالماعاندىقتان وزبەكشە كيىنگەنىممەن قازاقتىعىم ءبىر بۇيىرىنەن بۇلتيىپ كورىنىپ تۇرعانىن كورمەيسىڭدەر مە؟»، دەپ ءماز بولىپ، قارقىلداپ كۇلەتىن»، دەپ جازىپتى (عازىمبەك ءبىرىمجانوۆ. شىعارمالار جيناعى. - الماتى: 2021 ج. 180-ب).
قىسقاسى، بۇل سۋرەت - تورعاي توپىراعىنان شىققان ءۇش ازاماتتىڭ ءبىر- بىرىنە دەگەن جاقىندىعىنىڭ، دوستىعىنىڭ بەلگىسى ىسپەتتى. ول كۇندەر تۋرالى الاش ارىسىنىڭ قىزى گۇلنار اپامىز: «عازىمبەك اعا بەس-التى جاستاعى مەنىڭ شۇلدىرلەگەن ءتىلىمدى قىزىق كورىپ، ونى- مۇنى ايتقىزىپ، سويلەتە بەرەدى ەكەن. «مىنا گۇلناردىڭ مۇرنى ءبىزدىڭ ارعىندارعا تارتپاعان، ءسىرا، تۇندە تىستەپ تاستاۋىم كەرەك شىعار»، دەپتى. مەن اعانىڭ ءسوزىن شىن كورىپ، بۇركەنىپ ۇيىقتاپ قالىپپىن. ەرتەڭىنە ويانا: «ماما، ماما، مۇرنىم وزىمدە»، دەپ قۋانىپپىن» دەپ جازادى.
وتكەن عاسىردىڭ 30-جىلدارى زامان وزگەرەدى. «قازاعىم دەگەندە جۇرەك مايىن شام قىلعان» (س. تورايعىروۆ) ارىستاردىڭ باسىنا كۇن تۋادى. الدى تۇرمەگە قامالىپ، كوبى جازىقسىز اتىلدى.
سودان بەرتىندە ءمىرجاقىپ اتامىزدىڭ جارى عانيجامال (گايا) ءوزى دۇنيەدەن وتەرىنەن ءبىر تاۋلىك بۇرىن، ياعني 1940-جىلى 15 - قىركۇيەك كۇنى 25 جاستاعى جالعىز قىزى گۇلناردى شاقىرىپ الىپ: «گۇلنار، سەنىڭ كوڭىلىڭە قاراپ، ايتار ءسوزىمدى كەيىنگە قالدىرا بەرۋشى ەدىم، سونىڭ رەتى بۇگىن كەلگەن سياقتى، سەن مەنى تىڭدا! ءسوزىمدى جادىڭا مىقتاپ ساقتا! مەنىڭ ءحالىم ءبىتتى. سوڭىمدا جالعىز قالىپ باراسىڭ. سۇيەنەر كىسىڭ دە جوق. ءبىراق قولىڭ اۋزىڭا جەتتى. ءمىرجاقىپتىڭ مۇراگەرى سەنسىڭ. پاپاڭنىڭ كيىمدەرىن، قۇجاتتارىن، سۋرەتتەرىن قولىڭنان شىعارىپ الماي ساقتا!» دەپ اقىرعى وسيەتىن ايتىپ، قولىنداعى ساقيناسىن سىپىرىپ الىپ، قىزىنىڭ ساۋساعىنا كيگىزەدى دە ءبىر دۇركىن تەرەڭ دەم الىپ، باقيعا اتتانعان ەكەن («جۇلدىز» جۋرنالى. 2015. №10. 172 - ب).
وسى وقيعادان كەيىن گۇلنار اپامىز اكە مۇراسىنان كوز جازىپ قالماۋ ماقساتىندا قولىنان كەلگەننىڭ ءبارىن ىستەپ باققان. «بۇل قۇندى دۇنيەلەر ءوز قولىمدا تۇرسا، تىمىسكىلەگەن بىرەۋلەردىڭ قىرىنا شالىنىپ، ايىرىلىپ قالارمىن» دەگەن كۇدىكپەن، شىمكەنتتە تۇراتىن اناسىنىڭ ۇلكەن اپاسى سارا مەن اكەسىنىڭ باجاسى احمەتسافا يۋسۋپوۆتىڭ قىزى - ءوزىنىڭ بولەسى لايلىگە ساقتاپ بەرىڭدەر دەپ اماناتتايدى.
كەيىن، شامامەن 1960 -جىلدارى بولسا كەرەك، گۇلنار اپامىز ناعاشى اپاسى مەن بولەسىنە ساقتاۋعا بەرگەن جادىگەرلەرىن الۋعا بارادى. «ساقتاۋعا بەرگەن دۇنيەلەرىمنىڭ ءتىزىمىن كورسەم، اكەمنىڭ «ازامات» اتتى ولەڭدەر جيناعى جانە ساكەن سەيفۋلليننىڭ «تار جول، تايعاق كەشۋ» كىتابىنىڭ 1927-جىلى شىققان العاشقى نۇسقاسى، سونىمەن قاتار اكەمنىڭ 1921 -جىلى دوستارىمەن (عازىمبەك، احمەتسافا) بىرگە تۇسكەن وسى سۋرەتى جوق بولىپ شىقتى. تۋىستارىنا قاتتى رەنجىدىم، اسىرەسە سۋرەتتىڭ جوعالعانى جانىما باتتى» دەپ جازىپتى اپامىز كەيىنگى ەستەلىكتەرىندە.
ۇزدىكسىز ىزدەستىرۋدىڭ ناتيجەسىندە گۇلنار ءمىرجاقىپ قىزى 1985-جىلى شىمكەنتتە تۇراتىن بولەسى سەرىك يۋسۋپوۆتىڭ ۇيىنەن مىنا فوتونى تاۋىپ الىپتى. «قۋانعانىم سونشالىق، سول جەردە سۋرەتتى فوتوستۋدياعا بارىپ ءبىرقانشا نۇسقا كوبەيتىپ، ءتۇپنۇسقاسىن ءوزىم الدىم دا، كوشىرمەلەرىن تۋىسقاندارعا تاراتىپ بەردىم»، دەپ ەسكە الىپتى اپامىز.
بەكەن قايرات ۇلى
