جوعالىپ كەتكەن الىپ تاسباقالار 180 جىلدان كەيىن قايتا ورالدى
استانا. KAZINFORM - الىپ تاسباقالار ەكۆادورعا تيەسىلى گالاپاگوس ارحيپەلاگىنداعى فلورەانا ارالىنا قايتا ورالدى. جانۋارلار ارالعا شامامەن 180 جىلدان كەيىن قايتا جىبەرىلىپ وتىر. عالىمدارعا NASA-عا تيەسىلى سپۋتنيكتەر كومەكتەسكەن، دەپ حابارلايدى «مير24».
سپۋتنيكتىك دەرەكتەردىڭ كومەگىمەن ماماندار ارالدىڭ قاي ايماقتارى تاسباقالار ءۇشىن ەڭ قولايلى ەكەنىن انىقتاعان. نەگىزگى فاكتورلار - وسىمدىك جامىلعىسى، ىلعالدىلىق دەڭگەيى جانە ۇيا سالۋعا قولايلى ورىندار. گالاپاگوس ۇلتتىق ساياباعىنىڭ باسشىلىعى 20-اقپاندا پوپۋلياتسيانى قالپىنا كەلتىرۋ ماقساتىندا فلورەانا ارالىنىڭ ەكى ايماعىنا 158 الىپ تاسباقانى جىبەردى.
تاسباقالار بۇل وڭىردەن XIX عاسىردىڭ ورتاسىندا جويىلىپ كەتكەن. وعان كيت اۋلاۋشىلار، سونداي-اق شوشقالار مەن ەگەۋقۇيرىقتاردىڭ ولاردىڭ جۇمىرتقالارىن جەپ قويۋى سەبەپ بولعان. تاسباقالار جوعالعاننان كەيىن ارالدىڭ تابيعي لاندشافتى دا وزگەرىسكە ۇشىراعان.
الىپ تاسباقالاردى قايتا جىبەرۋ - ارال ەكوجۇيەسىن قالپىنا كەلتىرۋگە باعىتتالعان اۋقىمدى جوبانىڭ ءبىر بولىگى. ماماندار ەگەۋقۇيرىقتار مەن جابايى مىسىقتار سياقتى ينۆازيالىق تۇرلەردى جويۋدى جانە جەرگىلىكتى جانۋارلاردى قايتا ورالتۋدى جوسپارلاپ وتىر.
«تاسباقالاردىڭ ارالعا ورالۋى - ماڭىزدى وقيعا. سوڭعى رەت ولاردى مۇندا چارلز دارۆين كورگەن»، دەپ كەلتىرەدى جوبانىڭ جەتەكشى زەرتتەۋشىلەرىنىڭ ءبىرى دجەيمس گيببستىڭ ءسوزىن The Guardian باسىلىمى.
ايتا كەتەيىك، قازاقستاندا سيرەك كەزدەسەتىن جانۋارلار تىزىمىنە تاعى 11 ءتۇرى ەنگىزىلمەك.