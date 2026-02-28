جوعالىپ بارا جاتقان امازونيا تايپاسىندا ءسابي دۇنيەگە كەلدى
استانا. KAZINFORM - برازيليانى مەكەندەيتىن اكۋنتسۋ حالقىنىڭ ۇرپاعى سوڭعى بىرنەشە ونجىلدىقتا جالعاسپاعان.
امازونيانىڭ روندونيا شتاتىنداعى بايىرعى تايپا 1980-جىلدارى تولىعىمەن دەرلىك جويىلىپ، مۇندا ۇزاق جىلدار بويى ءۇش ايەل عانا امان قالعان، دەپ حابارلايدى Associated Press.
پۋگاپيا مەن ونىڭ قىزدارى ايگا مەن باباۆرۋ كوپ جىلدار بويى اكۋنتسۋ حالقىنىڭ سوڭعى وكىلدەرى بولدى. ولاردىڭ قاۋىمداستىعى امازونكا تەرريتوريالارىن يگەرۋ جونىندەگى مەملەكەتتىك ناۋقان كەزىندە تولىعىمەن جويىلدى.
الايدا بىلتىر جەلتوقسان ايىندا جاعداي كۇرت وزگەردى. ءۇش ايەلدىڭ كىشىسى، شامامەن قىرىق جاستاعى باباۆرۋ ۇلدى بولدى. ءسابيدىڭ ەسىمى - اكىپ. ونىڭ دۇنيەگە كەلۋى تەك اكۋنتسۋ تۇقىمىنىڭ جالعاسۋىنا عانا ەمەس، سونىمەن بىرگە امازونكانىڭ بايىرعى حالىقتارى مەن ورماندارىن ساقتاۋ ءۇشىن ۇلكەن كۇرەستىڭ سيمۆولىنا اينالدى.
- بۇل بالا اكۋنتسۋ حالقىنىڭ تاباندىلىعىنىڭ سيمۆولى عانا ەمەس، سونىمەن بىرگە بارلىق بايىرعى حالىقتار ءۇشىن ءۇمىت كوزى، - دەدى برازيليانىڭ Funai بايىرعى حالىقتاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ دەپارتامەنتىنىڭ باسشىسى جوەنيا ۆاپيچانا.
ول تۋعان ولكەنى تانۋ، قورعاۋ جانە جاۋاپكەرشىلىكپەن باسقارۋدىڭ قانشالىقتى ماڭىزدى ەكەنىن ەسكە سالادى.
بىلتىر برازيليادا الەمدەگى ەڭ قارت ايەل 116 جاسىندا قايتىس بولدى. برازيليالىق موناح ايەل ينا كاناباررو لۋكاس قايتىس بولعاننان كەيىن الەمدەگى ەڭ قارت ايەل تيتۋلى وتكەن تامىزدا 115 جاسقا تولعان انگليانىڭ سۋررەي قالاسىندا تۇراتىن ەتەل كەيتەرەمگە بەرىلدى.