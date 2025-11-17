جوبادان كەيىن تانىمالدىعىم ارتتى - وزبەكستاندىق ءانشى Silk Way Star جايلى
استانا. KAZINFORM - استانادا ازياداعى العاشقى ءىرى ۆوكالدىق مەگاجوبا - Silk Way Star- دىڭ جارتىلاي فينالى اياقتالدى. جەتى ۇزدىكتىڭ قاتارىندا وزبەكستاننان كەلگەن ءانشى مادينابونۋ ادىلوۆا بار.
ول Jibek Joly ارناسىنىڭ «بۇگىن LIVE» باعدارلاماسىندا جوبا جايلى اسەرىمەن ءبولىستى.
مادينابونۋدىڭ ايتۋىنشا، جارتىلاي فينالعا دەيىنگى جول وتە اۋىر بولعان.
- جوبا ينتريگا، جاۋاپكەرشىلىك پەن تولقۋعا تولى. ءار كەزەڭنەن سۇرىنبەي ءوتۋىڭنىڭ ءوزى تاجىريبە. سوڭعى ەپيزود الدىنداعى شىعارىلىم ەڭ كۇردەلى كەزەڭ بولدى دەر ەدىم. ءبىز قازاقستاندىق انشىلەرمەن بىرگە شىرقادىق. نازاربەكتىڭ 2 جىل بۇرىن فاناتى بولعان ەدىم، اندەرىن تىڭداپ ءجۇردىم. بۇل كەزەڭدە بىرگە ءان ايتۋ بۇيىردى. ونىڭ ستيلى ۇنايدى، سەبەبى بۇل وزگەشە ستيل وزبەكستاندا ەندى دامىپ جاتىر، - دەدى ءانشى.
ونەرپاز جارتىلاي فينال الدىندا «Ne boldy» ءانىن تاڭداۋىنىڭ سەبەبىن ءتۇسىندىردى.
- ءاندى رەداكتورلارمەن بىرگە تاڭدادىق. ويتكەنى كوبىنە ليريكالىق، مۇڭدى اندەرگە جاقىنمىن. جاڭاشىلدىق ەنگىزەيىك دەپ شەشتىك. ونىڭ ۇستىنە بۇل ءان تمد ەلدەرىندە تانىمال. اۋديتوريانى جاندىرۋعا دا سەپ بولدى، - دەيدى مادينابونۋ ادىلوۆا.
ءانشى جوبادا باسەكەلەستىكتىڭ جوعارى دەڭگەيدە ەكەنىن ايتادى.
- جوبادا ءبارىمىز ءبىر-بىرىمىزگە تىلەۋلەسپىز. الايدا ارمەنيالىق سارو گيەۆورگياندى باسەكەلەسىم دەر ەدىم. ول وتە تالانتتى، - دەدى ول.
Silk Way Star- دىڭ اسەرلى تۇستارى دا ونەرپاز ەسىندە ەرەكشە قالعان.
- بۇعان دەيىن 6 كەزەڭدە سوڭعى 2 جىلدا تانىمال بولعان اندەردى ايتتىق. مەن لەدي گاگانىڭ شىعارماشىلىعىن تاڭدادىم. ەموتسيامدى جەڭە الماي، جىلادىم. سەبەبى بۇل ءاندى مارقۇم اتاممەن بايلانىستىرىپ، ءان ايتىپ جاتقانىمدا كوڭىلىم ءتۇسىپ كەتتى. جالپى، جوبادا 11 ەلدەن كەلگەن دوستاردى، ارىپتەستەردى تاپتىق. حالىقارالىق كونكۋرستا تاجىريبە الىپ جاتىرمىز. جوبانىڭ ارقاسىندا مەنىڭ قازاقستاندا، وزبەكستاندا تانىمالدىعىم ارتتى. جەلىدە وقىرماندارىم كوبەيدى، - دەدى ءانشى.
ايتا كەتەيىك، Silk Way Star جوباسىنىڭ فينالدىق ەپيزودى 22-قاراشادا ساعات 20:00 دە Jibek Joly تەلەارناسىندا تىكەلەي ەفيردە كورسەتىلەدى.