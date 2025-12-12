جەتىسۋلىقتار ايىنا قانشا جالاقى الاتىنى بەلگىلى بولدى
استانا. KAZINFORM - جەتىسۋ وبلىسىنىڭ اكىمى بەيبىت يسابايەۆ ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن بريفينگتە ءوڭىردىڭ الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق دامۋى تۋرالى مالىمەت بەردى.
اكىمنىڭ ايتۋىنشا، جەتىسۋ وبلىسى 2023-2024-جىلدارى جالپى وڭىرلىك ءونىم (ج و ءو) ءوسىمى بويىنشا رەسپۋبليكادا ۇزدىك ناتيجە كورسەتكەن.
2024-جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا ج و ءو كولەمى 2,2 تريلليون تەڭگەگە جەتىپ، 14,8 پايىز ۇلعايعان، ال جان باسىنا شاققانداعى ج و ءو 3,2 ميلليون تەڭگەنى قۇرادى. جىل سوڭىندا بۇل كورسەتكىش 2,7 تريلليون تەڭگەگە جەتەدى دەپ جوسپارلانىپ وتىر.
2023-2024-جىلدارى نەگىزگى كاپيتالعا سالىنعان ينۆەستيتسيا كولەمى 894 ميلليارد تەڭگەگە جەتتى. سونىڭ ىشىندە جەكە ينۆەستيتسيالاردىڭ ۇلەسى - 71,3 پايىز. 2024-جىلدىڭ 10 ايىنىڭ قورىتىندىسىندا بارلىق نەگىزگى سالالاردا تۇراقتى ءوسىم بايقالادى. اكىم جىلدىڭ جاقسى كورسەتكىشتەرمەن اياقتالاتىنىنا تولىق سەنىم ءبىلدىردى. جىل باسىنان بەرى وبلىس ەكونوميكاسىنا 397 ميلليارد تەڭگە ينۆەستيتسيا تارتىلىپ، بۇل وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا 17,5 پايىز ءوسىم بولىپ وتىر، - دەدى ءوڭىر باسشىسى.
2023-2025-جىلدارى وڭىردە 108,5 مىڭ جۇمىس ورنى قۇرىلعان، ونىڭ ىشىندە 70 مىڭنان استام ادام تۇراقتى جۇمىسقا ورنالاسقان. سونىڭ ناتيجەسىندە وبلىستاعى جۇمىسسىزدىق دەڭگەيى 4,9 پايىزدان 4,7 پايىزعا تومەندەگەن.
اتاۋلى الەۋمەتتىك كومەك الۋشىلار دا ەكى ەسەگە ازايعان.
اكىم بەيبىت يسابايەۆتىڭ ايتۋىنشا، وڭىردەگى ورتاشا ايلىق جالاقى 18 پايىزعا ءوسىپ، 331 مىڭ تەڭگەگە جەتتى (بۇرىن - 280,5 مىڭ تەڭگە).
سونىمەن قاتار جان باسىنا شاققانداعى ورتاشا تابىس 19 پايىزعا ءوسىپ، 144 مىڭ تەڭگەدەن 172 مىڭ تەڭگەگە دەيىن كوتەرىلگەن.