جەتىسۋلىق وتباسى ۇلتتىق تازى تۇقىمىن جاڭعىرتىپ ءجۇر
جەتىسۋ. KAZINFORM - جەتىسۋ وبلىسى كەربۇلاق اۋدانىندا تۇراتىن قازاقبايەۆتار اۋلەتىن تازىنى جاقسى كورەتىندەردىڭ ءبارىن تانيدى. ولار باپتاعان يتتەر حالىقارالىق كورمەلەردەن دە جۇلدە الىپ ءجۇر، دەپ حابارلايدى Kazinform ءتىلشىسى.
ەلىمىزدە تازىعا لايىقتى مارتەبەسىن قايتارىپ، ونىڭ قازاق حالقىنىڭ ۇلتتىق قازىناسى ەكەنىن دالەلدەۋ ءۇشىن ەڭبەك ەتىپ جۇرگەن ادامدار از ەمەس. سولاردىڭ ءبىرى ءبىرتالاي جىلدان بەرى جەتىسۋ وڭىرىندە وسى ءداستۇردىڭ نەگىزگى ساقشىسى بولىپ جۇرگەن - ورىنتاي قازاقبايەۆ. ول ءۇشىن تازىعا كۇتىم جاساۋ ۇرپاقتان-ۇرپاققا جالعاساتىن ناعىز ونەرگە اينالعان.
ورىنتاي اتا ءوزىنىڭ العاشقى تازىسى ايگىلى «قاسقا تازىدان» تاراعانىن ايتادى. بۇل ءيت - قازاق تازىسىنىڭ تانىمال تۇقىمى.
- مەنىڭ العاشقى تازىم ەلىك اۋلاعان. ول اتادان- بالاعا جالعاسىپ كەلە جاتقان تانىمال تۇقىمنان تاراعان ەدى. سول ۋاقىتتان بەرى اڭشىلىقسىز ءومىردى ەلەستەتە المايمىن. بوس ۋاقىتىم بولسا، تازىممەن اڭعا شىعاتىنمىن. بورسىق، ەلىك اۋلادىم، ال اۋلانعان تۇلكىنى ساناپ بىتپەيسىڭ. مەنىڭ تازى يتتەرىم ءتىپتى قاسقىردى دا اۋلاعان، - دەيدى ورىنتاي قازاقبايەۆ.
وتباسىلىق ءداستۇردى ونىڭ قىزى انار قازاقبايەۆا جالعاستىردى. نەگىزگى ماماندىعى - اۋىل مەكتەبىنىڭ ءمۇعالىمى. ءبىراق كەيىنگى 50 جىل بويى ونىڭ ءومىرى تازىمەن تىكەلەي بايلانىستى.
- بەس- التى جاستان بەرى ەسىمدە، يتتەرگە كۇندە قارايتىنمىن. تازالاپ، اۋىرىپ قالسا ەمدەيمىن. قازىر كورمەلەردە كورسەتۋ ءۇشىن دايىندايمىز. جۇمىسى وتە كوپ. تاڭەرتەڭ ەرتە تۇرامىن، ويتكەنى نەگىزگى جۇمىسىم بار. ال دەمالىس كۇندەرى تازى يتىممەن اڭعا شىعامىن، - دەيدى انار.
قازىر قازاقبايەۆتاردىڭ ءيت اسىرايتىن ۇيىندە ءبىرشاما تازا تۇقىمدى يتتەر بار. ءاربىر تازىنىڭ شەجىرەسى، ۆەتەرينارلىق پاسپورتى مەن ناقتى بەلگىلەنگەن جەكە كۇتىم ءتارتىبى بار. تاماق راتسيونى تەك تابيعي ونىمدەردەن تۇرادى. كوبىنە جاڭا سويىلعان ەت جەيدى ەكەن.
انار تازى يتتەرىنىڭ دەنى ساۋ بولۋى ءۇشىن ولاردىڭ جەيتىن تاماعى ساپالى بولۋ كەرەكتىگىن ايتادى.
- بۇل تۇقىمعا ەرەكشە كۇتىم جاساۋ كەرەك. ءاربىر ءيتتىڭ ءوز ەسىمى، مىنەزى، ءتىپتى كۇندەلىكتى كەستەسى بار. ولاردى ەتپەن تاماقتاندىرامىز، فيزيكالىق جاتتىعۋلارى مەن دەنساۋلىعىن قاداعالايمىز. تازى يتتەرىمىزدىڭ بارىنە ۋاقىتىندا ۆاكسينا سالىپ، كۇتىم جاسايمىز، - دەيدى ول.
ءقازىر جەتىسۋ وبلىسىندا بۇل سيرەك تۇقىمنىڭ شامامەن 500 گە جۋىق ءتۇرى بار. الايدا، انار قازاقبايەۆا ەجەلگى تۇقىمدى بولاشاق ۇرپاق ءۇشىن ساقتاۋعا تىرىساتىندار كۇننەن-كۇنگە ازايىپ بارا جاتقانىن جەتكىزدى.
بۇعان دەيىن قازاقستان مەن تمد ەلدەرىندەگى كورمەلەردە تورەشىلەردىڭ جوعارى باعاسىن الىپ جۇرگەن تايعان اتتى تازى تۋرالى جازعان ەدىك.
اۆتور
ارۋجان ماحمۋت