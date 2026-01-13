جەتىسۋدا ج ي ارقىلى جالعان چەك جاساعان كامەلەتكە تولماعاندار توبى اشكەرەلەندى
استانا. KAZINFORM - جەتىسۋ وبلىسىندا ءۇش كامەلەتكە تولماعان ازاماتتىڭ جالعان بانكتىك چەكتەردى جاساۋ ءۇشىن جاساندى ينتەللەكت (ج ي) قۇرالدارىن پايدالانىپ، ساتۋشىلاردى جاڭىلىستىرۋ ارقىلى تاۋارلاردى بىرنەشە رەت جىمقىرعانى انىقتالدى.
جەتىسۋ وبلىسى پروكۋراتۋراسى باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، قۇقىققا قارسى ارەكەت ناقتى اقشا قاراجاتىنىڭ ءتۇسۋى مەن ساتىپ الۋشىلار ۇسىنعان ەلەكتروندىق چەكتەر اراسىنداعى سايكەسسىزدىكتى بايقاعان كاسىپكەرلەردىڭ وتىنىشتەرىنەن كەيىن جەدەل انىقتالدى.
اتالعان دەرەك بويىنشا الدىن الا ءسوز بايلاسۋ ارقىلى بىرنەشە رەت جاسالعان الاياقتىق بەلگىلەرى بويىنشا سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋ باستالدى.
- جەتىسۋ وبلىسىنىڭ پروكۋراتۋراسى كاسىپكەرلەر مەن بارلىق ازاماتتاردى پروكۋراتۋراسى ساقتىقتى كۇشەيتۋگە شاقىرادى، سونداي-اق تولەمدەردى تەك بانكتەردىڭ رەسمي موبيلدى قوسىمشالارى جانە ترانزاكسيالاردى راستاۋ سەرۆيستەرى ارقىلى تەكسەرۋدى ۇسىنادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
