جەتىسۋدا 5 ادامنىڭ ءومىرىن قيعان جول اپاتىنا قاتىستى سوت ۇكىمى شىقتى
استانا. KAZINFORM - جەتىسۋدا بەس ادامنىڭ ولىمىنە كىنالى دەپ تابىلعان جۇك كولىگىنىڭ جۇرگىزۋشىسى 5 جىلعا سوتتالدى، دەپ حابارلايدى جەتىسۋ وبلىسىنىڭ پروكۋراتۋراسى.
ءىس ماتەريالدارىنا سايكەس، «Volvo FH- Truck» اۆتوكولىگىنىڭ جۇرگىزۋشىسى «الماتى- وسكەمەن» تاس جولىمەن كەلە جاتىپ، اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعى مەن كوكتايعاققا قاراماستان كولىكتى قاۋىپسىز توقتاتۋ ءۇشىن قاجەتتى شارالار قابىلداماعان. سالدارىنان جۇك كولىگى جولدى جاۋىپ، ءۇش جەڭىل كولىك سوقتىعىسقان. قايعىلى وقيعا جەڭىل كولىكتەگى بەس ادامنىڭ ءومىرىن قيدى.
- جەتىسۋ وبلىسىنىڭ مامانداندىرىلعان اۋدانارالىق سوتىندا القابيلەر قايعىلى ج ك و-عا كىنالى اۋىر جۇك كولىگىنىڭ جۇرگىزۋشىسىن كىنالى دەپ تاپتى. ەر ادام 5 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرىلدى. سوت ۇكىمى زاڭدى كۇشىنە ەنگەن جوق، - دەلىنگەن پروكۋراتۋرا تاراتقان اقپاراتتا.
جەتىسۋ وبلىسى پروكۋراتۋراسى ازاماتتارعا جول قوزعالىسى ەرەجەلەرىن قاتاڭ ساقتاۋ قاجەتتىگىن ەسكە سالادى، ويتكەنى بۇل جول قوزعالىسىنا قاتىسۋشىلاردىڭ دا، ولاردىڭ جاقىندارىنىڭ ءدا ومىرى مەن دەنساۋلىعىنىڭ قاۋىپسىزدىگىنىڭ كەپىلى.
بۇدان بۇرىن پاۆلوداردا ءرولى وڭ جاقتاعى جەڭىل كولىكتەر جول اپاتىنا ءجيى تۇسەتىنىن جازعانبىز.