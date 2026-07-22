جەتىسۋداعى ەرەكشە فەرما: 1,5 مىڭنان استام ەسەك نە ءۇشىن ءوسىرىلىپ جاتىر
تالدىقورعان. KAZINFORM - جەتىسۋ وبلىسىنىڭ قاراتال اۋدانىنداعى ەسەك وسىرەتىن ەرەكشە فەرما الەۋمەتتىك جەلىلەردە قىزۋ تالقىلانىپ جاتىر.
جەلى قولدانۋشىلارى مۇندا قازاقستاننىڭ ءار وڭىرىنەن اكەلىنگەن جانۋارلار كەيىن كوسمەتيكا وندىرىسىنە پايدالانۋ ءۇشىن قىتايعا جونەلتىلەدى دەگەن اقپارات تاراتقان.
وسىعان بايلانىستى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى جەتىسۋ وبلىستىق اۋىل شارۋاشىلىعى باسقارماسىنان رەسمي تۇسىنىكتەمە الدى.
باسقارما مالىمەتىنشە، اتالعان فەرماداعى بارلىق جانۋار قولدانىستاعى زاڭناما تالاپتارىنا سايكەس ەسەپكە قويىلىپ، رەسمي تىركەلگەن.
الەۋمەتتىك جەلىلەردە تاراعان اقپاراتقا سايكەس، فەرماعا ەسەكتەر قازاقستاننىڭ ءارتۇرلى وڭىرىنەن جەتكىزىلىپ، كەيىن قىتايعا ەكسپورتتالادى دەگەن بولجام ايتىلعان. الايدا بۇل اقپاراتتىڭ رەسمي راستالعان دەرەگى ازىرگە جوق.
ۆەدومستۆو وكىلدەرى ەسەكتەردى كۇتىپ-باعۋ مەن تىركەۋ قولدانىستاعى زاڭنامامەن رەتتەلەتىنىن اتاپ ءوتتى.
- قازاقستان رەسپۋبليكاسى اۋىل شارۋاشىلىعى ءمينيسترىنىڭ 2015-جىلعى 30 -قاڭتارداعى №7-1/68 بۇيرىعىمەن بەكىتىلگەن اۋىل شارۋاشىلىعى جانۋارلارىن بىردەيلەندىرۋ قاعيدالارىنا سايكەس، ەسەكتەر ءىرى قارا، ۇساق مال، جىلقى، تۇيە جانە شوشقامەن بىرگە مىندەتتى تۇردە سايكەستەندىرىلىپ، تىركەلۋگە جاتادى، - دەپ حابارلادى باسقارمادان.
اۋىل شارۋاشىلىعى جانۋارلارىن بىردەيلەندىرۋدىڭ مەملەكەتتىك اقپاراتتىق جۇيەسىندەگى دەرەككە سايكەس، قاراتال اۋدانىنداعى ۇشتوبە قالاسىنا جاقىن ورنالاسقان ەسكەلدى بي اۋىلىندا ەكى ءىرى ەسەك توبى رەسمي تىركەلگەن.
اتاپ ايتقاندا، Jixiang International Trade Import Export Co.، Ltd جاۋاپكەرشىلىگى شەكتەۋلى سەرىكتەستىگىنىڭ ەسەبىندە 1199 باس ەسەك بار. تاعى 351 جانۋار باسقا ءبىر جەكە تۇلعانىڭ اتىنا تىركەلگەن. وسىلايشا ءبىر عانا ەلدى مەكەندە رەسمي تۇردە 1550 ەسەك ەسەپكە الىنعان.
سونداي-اق باسقارمادا بيىل تىركەلگەن بارلىق جانۋارعا مىندەتتى ۆەتەريناريالىق- پروفيلاكتيكالىق ءىس-شارالار اياسىندا ءسىبىر جاراسىنا قارسى ۆاكتسينا سالىنعانىن مالىمدەدى.
سونىمەن بىرگە ۆەدومستۆو ەسەكتەردىڭ ناقتى قانداي ماقساتتا وسىرىلەتىنىن جانە ولاردىڭ قازاقستاننان تىس جەرلەرگە ەكسپورتتالاتىنىن ناقتىلامادى. سونداي-اق جانۋارلاردىڭ كوسمەتيكا وندىرىسىندە پايدالانىلاتىنىن راستايتىن رەسمي اقپارات جوق ەكەنى اتاپ ءوتىلدى.