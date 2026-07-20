جەتىسۋداعى رايكول: ادام باتپايتىن كولدىڭ سىرى نەدە
استانا. KAZINFORM - جەتىسۋ وبلىسىنىڭ اقسۋ اۋدانىنداعى جالقۇم ءشولىنىڭ قاق ورتاسىندا ورنالاسقان رايكول نەمەسە جۇماق كولدەرى ءوزىنىڭ ەرەكشە تابيعي قاسيەتتەرىمەن تانىمال.
سۋدىڭ تۇزدىلىعى وتە جوعارى بولعاندىقتان، بۇل كولدى قازاقستاننىڭ ءولى تەڭىزىنە بالايدى.
جۇماق كولىنە اپارار جول جالقۇم ءشولىنىڭ قۇمدى القاپتارى مەن سەكسەۋىل وسكەن اۋماقتار ارقىلى وتەدى. ءشولدىڭ قاق ورتاسىندا ورنالاسقان كول كوگىلدىر سۋىمەن جانە اق تۇزدى جاعالاۋىمەن ەرەكشەلەنەدى.
كولدىڭ باستى ەرەكشەلىگى - سۋىنداعى تۇزدىڭ وتە جوعارى كونسەنتراتسياسى. سونىڭ اسەرىنەن سۋدىڭ تىعىزدىعى ارتقاندىقتان ادام سۋ بەتىندە ەركىن قالقىپ تۇرا الادى. ماماندار جوعارى مينەرالدانعان سۋدا 15-20 مينۋتتان ارتىق بولماۋعا كەڭەس بەرەدى.
تۇزدى كولدەردىڭ ءدال جانىندا تۇشى كولدەر ورنالاسقان. سوندىقتان شومىلعاننان كەيىن تۋريستەر دەنەسىندەگى تۇزدى سول جەردە-اق شايىپ كەتە الادى.
كولدىڭ ەرەكشە ءتۇسى مينەرالداردىڭ عانا ەمەس، سونداي-اق Artemia salina ۇساق شايانشالارى مەن ارنايى بالدىرلاردىڭ اسەرىنەن قالىپتاسادى. جىل مەزگىلىنە، كۇن ساۋلەسىنىڭ ءتۇسۋ بۇرىشىنا جانە ميكرواعزالاردىڭ بەلسەندىلىگىنە قاراي سۋ كوگىلدىر، جاسىل نەمەسە قىزعىلت-سارى تۇسكە ەنەدى.
جەرگىلىكتى تۇرعىندار رايكول اتاۋىنا بايلانىستى كونە اڭىزدى بۇگىنگە دەيىن ساقتاپ كەلەدى. اڭىز بويىنشا، رايحان ەسىمدى قىز اۋىر دەرتكە شالدىعىپ، جالقۇم شولىنە كەتەدى. تۇزدى كولگە باتىپ ولمەك بولعانىمەن، سۋدىڭ كوتەرگىش كۇشى ونى جاعاعا قايتا-قايتا شىعارىپ وتىرعان. كەيىن كولدىڭ تۇزدى سۋى مەن ەمدىك بالشىعىنىڭ ارقاسىندا ساۋىعىپ، ەلگە ورالعان قىزدىڭ قۇرمەتىنە كول رايكول اتالعان.
سونداي-اق ەكىنشى دۇنيەجۇزىلىك سوعىس جىلدارى بۇل ماڭداعى اسكەري گوسپيتالدا ساربازداردى تۇزدى سۋ مەن ەمدىك بالشىقپەن ەمدەۋ تاجىريبەسى قولدانىلعانى ايتىلادى.
رايكولدىڭ ەمدىك بالشىعى تابيعي SPA رەتىندە كەڭىنەن پايدالانىلادى. تۋريستەر ونى بۋىندارىنا جانە تەرىسىنە جاعىپ، كەپكەننەن كەيىن كول سۋىمەن شايىپ تاستايدى. بۇل بالشىقتىڭ قابىنۋدى ازايتۋعا، بۋىن مەن ومىرتقاداعى اۋىرسىنۋدى جەڭىلدەتۋگە، بۇلشىقەت شارشاۋىن باسۋعا جانە تەرىنىڭ جاعدايىن جاقسارتۋعا كومەكتەسەتىنى ايتىلادى.
رايكولدە تۋريستىك ينفراقۇرىلىم جوق. كول جەتىسۋ وبلىسىنىڭ اقسۋ اۋدانىندا ورنالاسقان. الماتىدان شامامەن 500 شاقىرىم، تالدىقورعاننان 200 شاقىرىم جەردە. سوڭعى جول بولىگى قۇم ارقىلى وتەتىندىكتەن، جول تالعامايتىن كولىك قاجەت.
ماماندار ساياحاتقا شىعاردا جەتكىلىكتى مولشەردە اۋىزسۋ، كۇننەن قورعايتىن قۇرالدار، جابىق اياق كيىم، شاتىر جانە اۆتونومدى دەمالىسقا قاجەتتى جابدىقتاردى الىپ جۇرۋگە كەڭەس بەرەدى. سونداي-اق تابيعي نىساننىڭ بىرەگەيلىگىن ساقتاۋ ءۇشىن قوقىستى وزىمەن بىرگە الىپ كەتۋگە شاقىرادى.