جەتىسۋدا وتباسىن قولداۋ ورتالىعىنىڭ زاڭگەرى ايەلىنە قول كوتەرگەنى ءۇشىن سوتتالدى
استانا. KAZINFORM - جەتىسۋ وبلىسىندا تۇرمىستىق زورلىق-زومبىلىق جاساعان ازامات سوتتالدى. ول قىلمىس جاساعان كەزدە وتباسىلىق-تۇرمىستىق زورلىق-زومبىلىقتان زارداپ شەككەندەرگە كومەك كورسەتەتىن «جانۇيا» وتباسىن قولداۋ ورتالىعىندا زاڭگەر بولىپ جۇمىس ىستەگەن.
قاراتال اۋداندىق سوتىندا قارالعان قىلمىستىق ءىس بويىنشا ازامات تۇرمىستىق زورلىق-زومبىلىق جاساعانى ءۇشىن كىنالى دەپ تانىلدى. ول كاسىبي قىزمەتى بارىسىندا جابىرلەنۋشىلەردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋعا كومەكتەسكەنىمەن، ءوزىنىڭ جۇبايىنا قاتىستى زاڭعا قايشى ارەكەتتەر جاساعان.
سوت وتىرىسىندا قاراتال اۋدانى پروكۋراتۋراسىنىڭ مەملەكەتتىك ايىپتاۋشىسى ونىڭ كىناسىن تولىق دالەلدەدى.
سوت ۇكىمىمەن وعان 200 ساعات قوعامدىق جۇمىس جازاسى تاعايىندالدى. ۇكىم زاڭدى كۇشىنە ەندى.
جەتىسۋ وبلىسىنىڭ پروكۋراتۋراسى تۇرمىستىق زورلىق-زومبىلىققا جول بەرىلمەيتىنىن ەسكە سالدى. مۇنداي ارەكەتتەر ءۇشىن قازاقستان زاڭناماسىندا جاۋاپكەرشىلىك كوزدەلگەن.