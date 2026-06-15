جەتىسۋدا كوپبالالى انا كۇيەۋىن ءولتىردى دەگەن كۇدىككە ءىلىندى
استانا. KAZINFORM - جەتىسۋ وبلىسىندا 45 جاستاعى ەر ادامنىڭ قازاسىنا قاتىستى تەرگەۋ جۇرگىزىلىپ جاتىر. كىسى ءولتىردى دەگەن كۇدىكپەن مارقۇمنىڭ جۇبايى ۇستالدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ وڭىردەگى ءتىلشىسى.
وڭىرلىك پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ مالىمەتىنشە، قايعىلى وقيعا 10-ماۋسىمعا قاراعان ءتۇنى تەكەلى قالاسىنداعى جەكەمەنشىك ۇيلەردىڭ بىرىندە بولعان.
- اتالعان فاكتى بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعالدى. تەرگەۋ بارىسىندا ولىمگە اكەلگەن جاراقاتتى ەرلى-زايىپتىلاردىڭ بىرگە سپيرتتىك ىشىمدىك ىشكەن كەزىندە جۇبايىنىڭ سالعانى انىقتالدى. وقيعانىڭ بارلىق ءمان-جايىن وبەكتيۆتى تۇردە انىقتاۋعا باعىتتالعان قاجەتتى تەرگەۋ ارەكەتتەرى جۇرگىزىلۋدە. سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋ بارىسى باقىلاۋدا جانە پروكۋراتۋرا ورگاندارىمەن كەلىسىم بويىنشا جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر، - دەپ حابارلادى جەتىسۋ وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
پوليتسيانىڭ مالىمەتىنشە، سوت سانكسياسىمەن كۇدىكتىگە قاتىستى قاماۋدا ۇستاۋ تۇرىندەگى بۇلتارتپاۋ شاراسى تاڭدالعان. قازىر ايەل تالدىقورعانداعى تەرگەۋ يزولياتورىندا وتىر.
وقيعادان كەيىن الەۋمەتتىك جەلىلەردە ۇستالعان ايەلدى قولداۋعا باعىتتالعان جازبالار مەن ۇندەۋلەر تاراي باستادى. ولاردىڭ اۆتورلارى ايەلدىڭ كوپبالالى انا ەكەنىن جانە ۇزاق جىلدار بويى كۇيەۋىنەن تۇرمىستىق زورلىق-زومبىلىق كورگەنىن العا تارتىپ وتىر.
اتاپ ايتقاندا، جاريالانعان ۇندەۋلەردىڭ بىرىندە وتباسىنىڭ كورشىلەرى ەرلى-زايىپتىلار اراسىنداعى جانجالدارعا بىرنەشە رەت كۋا بولعاندارىن ايتقان. ولاردىڭ سوزىنشە، ەر ادام الكوگولدى شامادان تىس تۇتىنعان، ءجيى جانجال شىعارىپ، وتباسى مۇشەلەرىنە اگرەسسيا كورسەتكەن.
الايدا بۇل اقپارات قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى تاراپىنان ازىرگە رەسمي تۇردە راستالعان جوق. وقيعانىڭ ءمان-جايى سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋ اياسىندا انىقتالىپ جاتىر.
پوليتسيا دەپارتامەنتى بارلىق قاجەتتى تەرگەۋ شارالارى اياقتالعاننان كەيىن عانا تۇپكىلىكتى پروتسەسسۋالدىق شەشىم قابىلداناتىنىن اتاپ ءوتتى.
قازاقستان رەسپۋبليكاسى قىلمىستىق-پروتسەستىك كودەكسىنىڭ 201-بابىنا سايكەس، تەرگەۋ مۇددەسىنە بايلانىستى وزگە اقپارات جاريا ەتۋگە جاتپايدى.