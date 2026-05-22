جەتىسۋدا جارتى توننادان استام كيىك ءمۇيىزى زاڭسىز اينالىمنان الىندى
استانا. KAZINFORM - جەتىسۋ وبلىسىندا 500 كەلىدەن استام كيىك ءمۇيىزىنىڭ زاڭسىز اينالىمعا تۇسۋىنە جول بەرىلمەدى، دەپ حابارلايدى ءى ءى م باسپا ءسوز قىزمەتى.
جەتىسۋ وبلىسىندا پوليتسيا، پروكۋراتۋرا جانە ق ر ۇ ق ك شەكارا قىزمەتىمەن بىرلەسىپ، جانۋارلار دۇنيەسى وبەكتىلەرىنىڭ زاڭسىز اينالىمىنىڭ جولىن كەسۋ باعىتىندا جەدەل ءىس-شارالار جۇرگىزدى.
ءىس-شارالار پانفيلوۆ اۋدانى اۋماعىندا وتكىزىلدى. ناتيجەسىندە 6 كۇدىكتى ۇستالدى.
سىرتقى بەلگىلەرى بويىنشا كيىك مۇيىزىنە ۇقساس 1,6 مىڭنان استام زات انىقتالىپ، ولاردىڭ جالپى سالماعى 500 كەلىدەن اساتىنى بەلگىلى بولدى. اتالعان زاتتاردىڭ زاڭسىز اينالىمعا تۇسۋىنە جول بەرىلمەدى. وسىلايشا سيرەك كەزدەسەتىن جانۋارلاردىڭ دەريۆاتتارىن زاڭسىز وتكىزۋ ارناسىنىڭ جولى كەسىلىپ، جانۋارلار دۇنيەسىنە كەلتىرىلۋى مۇمكىن زالالدىڭ الدىن الۋ قامتاماسىز ەتىلدى.
- اتالعان دەرەك بويىنشا سيرەك كەزدەسەتىن جانە جويىلىپ كەتۋ قاۋپى تونگەن جانۋارلارمەن جانە ولاردىڭ بولىكتەرىمەن زاڭسىز اينالىسۋ فاكتىسى بويىنشا سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋ باستالدى. قازىر وقيعانىڭ بارلىق ءمان-جايى، وتكىزۋ ارنالارى جانە وزگە دە قاتىسى بار تۇلعالار انىقتالىپ جاتىر، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ۆەدومستۆونىڭ مالىمەتىنشە، براكونەرلىك پەن جانۋارلار دۇنيەسى وبەكتىلەرىنىڭ زاڭسىز اينالىمى فاكتىلەرىن انىقتاۋ جانە جولىن كەسۋ جۇمىستارى ەرەكشە باقىلاۋدا جانە جۇيەلى تۇردە جۇرگىزىلەدى.
