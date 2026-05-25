جەتىسۋدا اۋىلعا كىرىپ كەتكەن ايۋدىڭ قونجىعى ىزدەستىرىلىپ جاتىر
جەتىسۋ وبلىسىنداعى سارىوزەك اۋىلىندا ەلدى مەكەنگە كىرىپ كەتكەن قونجىق ىزدەستىرىلىپ جاتىر.
جابايى اڭنىڭ بەينەجازباسى الەۋمەتتىك جەلىلەردە تارادى. ۆيدەو اۆتورىنىڭ ايتۋىنشا، قونجىق ساعات تاڭعى 05:00 شاماسىندا اۋىل ىشىندە جۇرگەن. كولىكتەن ۇرىككەن ول كوشە جاعالاپ قاشقان.
اكىمدىك وكىلدەرى جانۋاردى ىزدەۋ جۇمىستارى ۇيىمداستىرىلعانىن راستادى. وپەراتسياعا پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى، ت ج د ماماندارى، ورمانشىلار مەن ۆەتەرينارلىق ستانتسيا قىزمەتكەرلەرى تارتىلعان.
جەرگىلىكتى تۇرعىندارعا سابىر ساقتاپ، ايۋ قايتا كورىنگەن جاعدايدا بىردەن ءتيىستى ورىندارعا حابارلاۋ سۇرالدى. سونىمەن قاتار ىزدەۋ توبى جانۋارعا زيان كەلتىرۋگە بولمايتىنىن ەسكەرتتى.
ازىرگە قونجىقتىڭ دالالى ايماقتا ورنالاسقان اۋدان ورتالىعىنا قالاي كەلگەنى بەلگىسىز. «التىن-ەمەل» ۇلتتىق پاركى اۋماعى اۋىلدان ونداعان شاقىرىم جەردە ورنالاسقان.
ايتا كەتەيىك، جاپونيانىڭ اۋىلدىق ايماقتارىندا جابايى جانۋارلاردان، اسىرەسە ايۋلاردان قورعاۋ ءۇشىن قاسقىر بەينەسىندەگى روبوتتار قولدانىلا باستادى.
