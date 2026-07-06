جەتىسۋدا 1000 دومبىراشى مەرەكەلىك شەرۋگە قاتىسىپ، ءبىر مەزەتتە كۇي ورىندادى
تالدىقورعان. KAZINFORM - جەتىسۋ وبلىسىندا ۇلتتىق دومبىرا كۇنى كەڭ كولەمدە اتالىپ ءوتتى. ءوڭىردىڭ تۇكپىر-تۇكپىرىندە ۇلتتىق ونەردى ۇلىقتاپ، تۇرعىندارعا ەرەكشە رۋحاني اسەر سىيلاعان مەرەكەلىك ءىس-شارالار ۇيىمداستىرىلدى. وسىلايشا وڭىردە 1000 دومبىراشى مەرەكەلىك شەرۋگە قاتىسىپ، ءبىر مەزەتتە بەلگىلى كۇيلەردى ورىندادى.
پانفيلوۆ اۋدانىندا 500 دومبىراشىنىڭ قاتىسۋىمەن شەرۋ ۇيىمداستىرىلىپ، ۇلتتىق كۇي ونەرىن ۇلىقتاۋعا باعىتتالعان جارقىن كونسەرتتىك باعدارلاما ۇسىنىلدى.
ەسكەلدى اۋدانىندا 300 دومبىراشى «دومبىرا - ۇلى دالانىڭ ءۇنى» اتتى ءىس-شارا اياسىندا مەرەكەلىك شەرۋگە قاتىسىپ، ءبىر مەزەتتە كۇي ورىندادى.
فوتو: جەتىسۋ وبلىسى اكىمىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
ال سارقان اۋدانىندا ۇلتتىق دومبىرا كۇنىنە ارنالعان اۋقىمدى ءىس-شارا سارقان قالاسىندا ءوتتى. قالا كوشەلەرىندە كۇيلەر مەن ءداستۇرلى اندەر ورىندالىپ، 255 دومبىراشى قاتىسقان شەرۋ ورتالىق بازار الاڭىندا جالعاسىپ، تۇرعىندار مەن قالا قوناقتارىنا ارنالعان كونسەرتتىك باعدارلاماعا ۇلاستى.
فوتو: جەتىسۋ وبلىسى اكىمىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
ەسكە سالساق، بۇعان دەيىن تالدىقورعان قالاسىندا ۇلتتىق دومبىرا كۇنىنە وراي مۇقان تولەبايەۆ اتىنداعى وركەستردىڭ مۋزىكانتتارى تىكەلەي ەفيردە الەمنىڭ 10 ەلى مەن رەسپۋبليكالارىنان دومبىراشىلارىمەن بىرگە نۇرعيسا تىلەنديەۆتىڭ «ءالقيسا» كۇيىن ءبىر مەزەتتە ورىنداعان بولاتىن. شاراعا تىكەلەي ەفير ارقىلى قىتاي، اقش، تۇركيا، بەلگيا، تۇرىكمەنستان، قىرعىزستان، وزبەكستان، تاجىكستان، باشقۇرتستان جانە التاي ولكەسىنەن دومبىراشىلار قاتىسىپ، وسىلايشا قازاقتىڭ كۇي ونەرىنىڭ شەبەرلەرى مەن جاناشىرلارىن ءبىر ارناعا توعىستىردى.