جەتىسۋ وڭىرىندە وقۋ-جاتتىعۋ كەزىندە اسكەري قىزمەتكەر قازا تاپتى
استانا. KAZINFORM - جەتىسۋ گارنيزونىندا ورنالاسقان دەسانتتىق-شابۋىلداۋشى اسكەرلەر بولىمشەسىنىڭ بىرىندە كەزەكتى جاۋىنگەرلىك وقۋ-جاتتىعۋ كەزىندە قايعىلى وقيعا بولدى. قارۋ-جاراقپەن جۇمىس ىستەۋ كەزىندە قاۋىپسىزدىك ەرەجەسىنىڭ بۇزىلۋى سالدارىنان مەرزىمدى اسكەري قىزمەتشى قازا بولدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى.
قازاقستان رەسپۋبليكاسى قارۋلى كۇشتەرى دەسانتتىق-شابۋىلداۋشى اسكەرلەرىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ مالىمەتىنشە، ول وق جاراقاتىنان قازا تاپقان.
وقيعاعا بايلانىستى قىلمىستىق ءىس قوزعالىپ، تەرگەۋ امالدارى باستالدى.
قورعانىس مينيسترلىگى شەنەۋنىكتەردىڭ سالعىرتتىعى نەمەسە ارەكەتسىزدىگى انىقتالسا، بارلىق كىنالى ادام زاڭ اياسىندا قاتاڭ جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلاتىنىن قاداپ ايتتى.
وقيعا قازاقستان رەسپۋبليكاسى قورعانىس ءمينيسترىنىڭ ءجىتى باقىلاۋىندا. قارۋلى كۇشتەردىڭ باسشىلىعى كوز جۇمعان اسكەري قىزمەتشىنىڭ وتباسىنا شىن نيەتپەن كوڭىل ايتتى. ونىڭ وتباسى مەن جاقىندارىنا بارلىق قاجەتتى كومەك كورسەتىلەدى.
ايتا كەتەلىك ماڭعىستاۋدا وزىنە جاراقات سالعان سارباز پسيحيكالىق دەنساۋلىق ورتالىعىنا جاتقىزىلعان ەدى.