جەتىسۋ وبلىسىندا تۋريزمدى دامىتۋ باسقارماسى قۇرىلادى
تالدىقورعان. KAZINFORM - جەتىسۋ وبلىسىنىڭ تۋريزمى بەس نەگىزگى تۋريستىك باعىتقا نەگىزدەلگەن. ولار - الاكول مەن بالقاش كولدەرى، «التىنەمەل»، «جوڭعار الاتاۋى» ۇلتتىق تابيعي پاركتەرى جانە جوڭعار الاتاۋى تاۋلى جوتاسى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى.
- بيىل تۋريزم سالاسىنا بولىنگەن قاراجات وبلىستىڭ دامۋ بيۋدجەتىنىڭ 30 پايىزىن قۇرايدى. وسى ارقىلى تۋريستىك نىسانداردىڭ قولجەتىمدىلىك ماسەلەلەرى شەشىلۋدە. ەڭ الدىمەن بۇل - جول، سۋ، جارىق ماسەلەلەرى. الاكولگە باراتىن جولدىڭ قايتا جاڭعىرتۋ جۇمىستارى اياقتالدى، بالقاشقا جول قاتىناسى قامتاماسىز ەتىلدى. كەلەسى جىلى جولدى تولىق تاپسىرۋ جوسپارلانعان. جاسىلكول كولىنە باراتىن جولدىڭ جوندەۋ جۇمىستارى اياقتالۋعا جاقىن، ال بيىل تاعى ءبىر ماڭىزدى كورنەكتى ورىن - بۋرحان-بۇلاق سارقىراماسىنا اپاراتىن جولدىڭ قۇرىلىسى باستالدى. سونىمەن قاتار، ينجەنەرلىك ينفراقۇرىلىممەن قامتاماسىز ەتۋ جۇمىستارى دا قاتار ءجۇرىپ جاتىر. وسىلايشا، تۋريستىك نىسانداردىڭ قولجەتىمدىلىگىن قامتاماسىز ەتۋ مەن سالانى دامىتۋعا قاجەتتى جاعدايلار جاساۋ بويىنشا بارلىق جۇمىس اتقارىلۋدا، - دەدى وبلىس اكىمى بەيبىت يسابايەۆ.
ايماق باسشىسىنىڭ ايتۋىنشا، جىل سوڭىنا دەيىن وبلىستا تۋريزمدى دامىتۋعا جاۋاپتى باسقارما قۇرىلىپ، اۋدان مەن قالالاردا تۋريزم سالاسىنىڭ ماماندارى كوبەيتىلەدى. سونىمەن قاتار، كەلەسى شومىلۋ ماۋسىمىنا دەيىن الاكول مەن بالقاش كولدەرىنىڭ جاعالاۋىن سانيتارلىق جاعىنان كۇتىپ- ۇستاۋعا جاۋاپتى كوممۋنالدىق كاسىپورىن قۇرىلماق. وسىعان بايلانىستى كادر ماسەلەسى وزەكتى بولىپ وتىر.
- بىزگە ءتىل بىلەتىن، ءتۋريزمدى دامىتۋدىڭ زاماناۋي كوزقاراسىنا يە ماماندار قاجەت. وسى ماقساتتا بيىل الاكول اۋدانىنداعى كوللەدجدە «تۋريزم» ماماندىعى اشىلدى. جەتىسۋ ۋنيۆەرسيتەتىندە دە وسى باعىتتا ماماندار دايارلانۋدا. ارينە، بۇل تەك باستاماسى. ماڭىزدىسى - جەرگىلىكتى تۋريستىك بيزنەس وكىلدەرى دە بىلىكتى كادرلاردى تارتۋ ىسىنە بەلسەندى ارالاسۋى كەرەك. بىزگە اۋدارماشىلار، گيدتەر، مەنەدجەرلەر مەن ۇيىمداستىرۋشىلار قاجەت. بۇل - تۋريزمنىڭ تابىستى دامۋىنا ىقپال ەتەتىن تاعى ءبىر ماڭىزدى فاكتور، - دەدى يسابايەۆ.
مالىمەتكە سايكەس، وتكەن جىلى جەتىسۋ وبلىسىن 2 ميلليون ادام كەلىپ تاماشالاعان، بۇل 2023 -جىلمەن سالىستىرعاندا 11 پايىزعا ارتىق. ال شەتەلدىك تۋريستەر سانى 63,6 پايىزعا وسكەن. ينفراقۇرىلىمنىڭ دامۋى ورنالاستىرۋ ورىندارىنىڭ كوبەيۋىنە، اقىلى قىزمەتتەر كولەمى مەن بيۋدجەتكە تۇسەتىن تۇسىمدەردىڭ ارتۋىنا سەپ بولعان.
بۇعان قوسا، جەتىسۋ وبلىسى تۋريزم سالاسىندا مەملەكەتتىك قولداۋ شارالارىن يگەرۋ بويىنشا رەسپۋبليكادا ءۇشىنشى ورىندا تۇر.
- بيزنەستىڭ ءوزى دە ينۆەستورلار تارتۋمەن، تۋريزمدى ىلگەرىلەتۋمەن جانە جارنامالاۋمەن اينالىسۋى كەرەك. وسىلايشا، بىرلەسكەن كۇش-جىگەر ارقىلى ءوڭىردىڭ الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق دامۋىنا ىقپال ەتەتىن قاجەتتى ناتيجەگە قول جەتكىزەمىز، - دەپ تۇيىندەدى ب. يسابايەۆ. سونىمەن قاتار، ول جاۋاپتى تۇلعالارعا ءبىرقاتار تاپسىرمالار بەردى. اتاپ ايتقاندا: تۋريستىك نىسانداردى زاڭداستىرۋ، ادال كاسىپكەرلىك قىزمەتتى ىنتالاندىرۋ، تۋريستىك ينفراقۇرىلىم جوبالارىن ۋاقىتىندا ءارى ساپالى اياقتاۋ، تۋريزم باسقارماسىن قۇرۋ سىندى مىندەتتەر جۇكتەلدى.
بۇعان دەيىن جەتىسۋ وبلىسىندا زاماناۋي اككۋمۋلياتور زاۋىتى ىسكە قوسىلىپ، 180 جاڭا جۇمىس ورنى اشىلعانى حابارلانعان بولاتىن.