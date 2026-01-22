10:25, 22 - قاڭتار 2026 | GMT +5
جەتىسۋ وبلىسىندا قامىس اراسىندا قالىپ قويعان اققۋ قۇتقارىلدى
استانا. KAZINFORM - ماماندار تەكسەرۋ بارىسىندا اققۋدىڭ سول جاق قاناتى سىنعانىن انىقتادى، دەپ حابارلايدى ت ج م باسپا ءسوز قىزمەتى.
الاكول اۋدانىنداعى اقشي اۋىلىنىڭ ماڭىندا ت ج م قۇتقارۋشىلارى الاكول كولىندە پروفيلاكتيكالىق ءىس-شارا جۇرگىزىپ جاتقان كەزدە قامىستىڭ اراسىنان جاراقات العان اققۋدى بايقاپ، بەيجاي وتە المادى. ولار قۇستى ابايلاپ الىپ شىعىپ، جىلىتىپ، تاماقتاندىرىپ، سودان كەيىن ءۇشارال قالاسىنداعى ۆەتەرينار ماماندارعا تاپسىردى.
- ماماندار تەكسەرۋ بارىسىندا اققۋدىڭ سول جاق قاناتى سىنعانىن انىقتادى. اققۋ قاناتتارىن باياۋ قيمىلداتىپ، كومەگى ءۇشىن قۇتقارۋشىلارعا العىس ايتقانداي بولدى، - دەلىنگەن ۆەدومستۆو حابارلاماسىندا.
وسىدان بۇرىن پاۆلوداردا اۋىل تۇرعىندارى قىزىل كىتاپقا ەنگەن سۇڭقىلداق اققۋدى قۇتقارعانىن جازعانبىز.