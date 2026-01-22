ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    10:25, 22 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    جەتىسۋ وبلىسىندا قامىس اراسىندا قالىپ قويعان اققۋ قۇتقارىلدى

    استانا. KAZINFORM - ماماندار تەكسەرۋ بارىسىندا اققۋدىڭ سول جاق قاناتى سىنعانىن انىقتادى، دەپ حابارلايدى ت ج م باسپا ءسوز قىزمەتى.

    аққу
    فوتو: ۆيدەودان سكرين

    الاكول اۋدانىنداعى اقشي اۋىلىنىڭ ماڭىندا ت ج م قۇتقارۋشىلارى الاكول كولىندە پروفيلاكتيكالىق ءىس-شارا جۇرگىزىپ جاتقان كەزدە قامىستىڭ اراسىنان جاراقات العان اققۋدى بايقاپ، بەيجاي وتە المادى. ولار قۇستى ابايلاپ الىپ شىعىپ، جىلىتىپ، تاماقتاندىرىپ، سودان كەيىن ءۇشارال قالاسىنداعى ۆەتەرينار ماماندارعا تاپسىردى.

    - ماماندار تەكسەرۋ بارىسىندا اققۋدىڭ سول جاق قاناتى سىنعانىن انىقتادى. اققۋ قاناتتارىن باياۋ قيمىلداتىپ، كومەگى ءۇشىن قۇتقارۋشىلارعا العىس ايتقانداي بولدى، - دەلىنگەن ۆەدومستۆو حابارلاماسىندا.

    وسىدان بۇرىن پاۆلوداردا اۋىل تۇرعىندارى قىزىل كىتاپقا ەنگەن سۇڭقىلداق اققۋدى قۇتقارعانىن جازعانبىز.

    تەگ:
    قوعام جەتىسۋ جاڭالىقتارى
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار