جەتىسۋ وبلىسىندا اۋدان اكىمىنىڭ ورىنباسارى سوتتالدى
تالدىقورعان. KAZINFORM - جەتىسۋ وبلىسى الاكول اۋدانىنىڭ ارقارلى اۋىلىندا ەلەكتر جەلىلەرىن سالۋ جانە قايتا جاڭعىرتۋ كەزىندە اۋدان اكىمىنىڭ ورىنباسارى قىزمەتتىك وكىلەتتىگىن اسىرا پايدالانىپ، ءىس جۇزىندە ورىندالماعان جۇمىستار تۋرالى اكتىلەرگە قول قويعان. ناتيجەسىندە بيۋدجەت ەسەبىنەن 189 ميلليون تەڭگەدەن استام سوما زاڭسىز اۋدارىلعان.
- مەملەكەتتىك ايىپتاۋ ق ر ق ك- ءنىڭ 361-بابى 4-بولىگىنىڭ 3) تارماعى (اۋىر سالدارعا اكەپ سوققان قىزمەتتىك وكىلەتتىكتەردى اسىرا پايدالانۋ) بويىنشا قىلمىس جاساعان لاۋازىمدى تۇلعانىڭ كىناسىن تولىق دالەلدەدى، - دەلىنگەن جەتىسۋ وبلىسىنىڭ پروكۋراتۋراسى حابارلاماسىندا.
الاكول اۋداندىق سوتىنىڭ ۇكىمىمەن اۋدان اكىمىنىڭ ورىنباسارى مۇلكىن تاركىلەمەي، 5 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرىلدى. سونداي-اق مەملەكەتتىك قىزمەتتە، مەملەكەتتىك ۇيىمداردا جانە كۆازيمەملەكەتتىك سەكتور سۋبەكتىلەرىندە لاۋازىم اتقارۋ قۇقىعىنان ءومىر بويىنا ايىرىلدى.
قابىلدانعان شارالار قاداعالاۋ ورگانىنىڭ قاعيداتتى ۇستانىمىن كورسەتەدى: اتقاراتىن لاۋازىمىنا قاراماستان زاڭ الدىندا بارلىعى تەڭ.
ۇكىم زاڭدى كۇشىنە ەنگەن جوق.