جەتىسۋ وبلىسىندا 1 ميلليون تەڭگەدەن استام ايىپپۇلى بار جۇرگىزۋشى ۇستالدى
استانا. KAZINFORM - جەتىسۋ وبلىسىندا پوليتسەيلەر جول قوزعالىسى ەرەجەسىن جۇيەلى تۇردە بۇزىپ كەلگەن تالدىقورعاننىڭ 30 جاستاعى تۇرعىنىن انىقتادى.
«قورعاۋ» جۇيەسىنىڭ دەرەگىنە سايكەس، 2025 -جىلدىڭ قاڭتارىنان بەرى الماتى قالاسىندا، سونداي- اق الماتى جانە جەتىسۋ وبلىستارىنىڭ اۋماقتارىندا اۆتوماتتى كامەرالار بۇل جۇرگىزۋشىنىڭ جول ەرەجەسىن بۇزعان 33 فاكتىسىن تىركەگەن. ول جىلدامدىقتى بىرنەشە رەت اسىرعان، تىيىم سالىنعان ورىندارعا كولىك قويعان، باعدارشامنىڭ قىزىل جارىعىنا وتكەن جانە جول بەلگىلەرىن ەلەمەگەن.
جۇرگىزۋشىگە سالىنعان اكىمشىلىك ايىپپۇلداردىڭ جالپى سوماسى 1 ميلليون 57 مىڭ تەڭگەدەن استى.
اكىمشىلىك زاڭنامانىڭ ورىندالۋىن قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا قۇقىق بۇزۋشىنىڭ كولىگى بەرەشەگى تولىق وتەلگەنگە دەيىن ارنايى ايىپتۇراققا قويىلدى.
جەتىسۋ وبلىسىنىڭ پوليتسياسى ايىپپۇلداردى ءوندىرۋ جانە قايتالانعان قۇقىقبۇزۋشىلىقتاردىڭ الدىن الۋ جۇمىستارى قارقىندى جالعاسىپ جاتقانىن اتاپ ءوتتى.
قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى جول قوزعالىسى ەرەجەلەرىن ساقتاۋ بارلىق جول قوزعالىسى قاتىسۋشىلارىنىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋدىڭ نەگىزگى شارتى ەكەنىن ەسكە سالادى.
بۇعان دەيىن پاۆلوداردا كولىك قاۋىپسىزدىگى تالاپتارىن ساقتاماعان زەرتحاناعا ايىپپۇل سالىنعانى حابارلانعان بولاتىن.